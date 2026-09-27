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Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка

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Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 1
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 2
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 3
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 4
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 5
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 6
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 7
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 8
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 9
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 10
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 11
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 12
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 13
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 1
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 2
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 3
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 4
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 5
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 6
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 7
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 8
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 9
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 10
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 11
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 12
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 13
  • Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361583019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels, I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка

Тобиас Саммет вернулся, со страстью, энергией и музыкальным монументом эпических масштабов. "A Paranormal Evening with the Moonflower Society" девятый альбом AVANTASIA выходит 21 октября 2022 года. Одиннадцать волшебных и мощных песен с участием многочисленных приглашенных звезд в одном концептуальном опусе, который предлагает стремительный хэви-метал, мощные баллады, взрывной рок и сложные аранжировки. "Я лично принимал такое глубокое участие в каждом аспекте и детали этого альбома, что вы не можете получить альбом более личный или более близкий к моему видению, чем этот". Тобиас Саммет комментирует. "Я очень горжусь этим альбомом, это одни из моих лучших песен, одни из моих самых эмоциональных и экстремальных вокальных выступлений, одни из самых сильных выступлений гостей. Я не могу быть более счастлив результатом, и когда вы услышите его, вы поймете почему!".

Отзывы о товаре Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361583019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels, I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тобиас Саммет вернулся, со страстью, энергией и музыкальным монументом эпических масштабов. "A Paranormal Evening with the Moonflower Society" девятый альбом AVANTASIA выходит 21 октября 2022 года. Одиннадцать волшебных и мощных песен с участием многочисленных приглашенных звезд в одном концептуальном опусе, который предлагает стремительный хэви-метал, мощные баллады, взрывной рок и сложные аранжировки. "Я лично принимал такое глубокое участие в каждом аспекте и детали этого альбома, что вы не можете получить альбом более личный или более близкий к моему видению, чем этот". Тобиас Саммет комментирует. "Я очень горжусь этим альбомом, это одни из моих лучших песен, одни из моих самых эмоциональных и экстремальных вокальных выступлений, одни из самых сильных выступлений гостей. Я не могу быть более счастлив результатом, и когда вы услышите его, вы поймете почему!".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583019) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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