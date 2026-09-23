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Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка

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Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 1
Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 2
Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 3
Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
That's What I'm Not
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 1
  • Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 2
  • Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 3
  • Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That&#039;s What I&#039;m Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка
3 560 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202016212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
That's What I'm Not
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The View From The Afternoon, I Bet You Look Good On The Dancefloor, Fake Tales Of San Francisco, Dancing Shoes, You Probably Couldn't See For The Lights But You Were Staring Straight At Me, Still Take You Home, Riot Van, Red Light Indicates Doors Are Secured, Mardy Bum, Perhaps Vampires Is A Bit Strong But.., When The Sun Goes Down, From The Ritz To The Rubble, A Certain Romance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The View From The Afternoon, I Bet You Look Good On The Dancefloor, Fake Tales Of San Francisco, Dancing Shoes, You Probably Couldn't See For The Lights But You Were Staring Straight At Me, Still Take You Home, Riot Van, Red Light Indicates Doors Are Secured, Mardy Bum, Perhaps Vampires Is A Bit Strong But.., When The Sun Goes Down, From The Ritz To The Rubble, A Certain Romance

Отзывы о товаре Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202016212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
That's What I'm Not
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The View From The Afternoon, I Bet You Look Good On The Dancefloor, Fake Tales Of San Francisco, Dancing Shoes, You Probably Couldn't See For The Lights But You Were Staring Straight At Me, Still Take You Home, Riot Van, Red Light Indicates Doors Are Secured, Mardy Bum, Perhaps Vampires Is A Bit Strong But.., When The Sun Goes Down, From The Ritz To The Rubble, A Certain Romance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The View From The Afternoon, I Bet You Look Good On The Dancefloor, Fake Tales Of San Francisco, Dancing Shoes, You Probably Couldn't See For The Lights But You Were Staring Straight At Me, Still Take You Home, Riot Van, Red Light Indicates Doors Are Secured, Mardy Bum, Perhaps Vampires Is A Bit Strong But.., When The Sun Goes Down, From The Ritz To The Rubble, A Certain Romance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (5034202016212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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