0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка
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Описание товара 0606949354411, 50 Cent, Get Rich Or Die Tryin' виниловая пластинка
Дебютный альбом нью-йоркского рэпера 50 Cent, вышедший в феврале 2003 года. Исполнительными продюсерами альбома стали Dr. Dre и Eminem. Альбом дебютировал на первой позиции в чарте Billboard 200 и к декабрю того же года был продан тиражом свыше 6 миллионов экземпляров в США, став шестикратно платиновым. Альбом победил в категории лучший рэп/хип-хоп альбом на премии American Music Awards, а также был номинирован на Грэмми в категории лучший рэп-альбом. 50 Cent - американский рэпер, актёр, бизнесмен и продюсер. Известность пришла к 50 Cent в начале двухтысячных. С помощью Эминема и Dr. Dre он добился первого коммерческого успеха с альбомами Get Rich or Die Tryin и The Massacre, став в итоге одним из самых продаваемых исполнителей в мире. 50 Cent получил множество наград, включая Грэмми, Billboard Music Awards, World Music Awards, American Music Awards и др.
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