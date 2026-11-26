Wilhelm Furtwangler - Bruckner: Symphony No.7 (5054197665820) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.7
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
В наличии
Код товара: 636343
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197665820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.7
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 7 in E Major: I. Allegro Moderato, Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam, Symphony No. 7 in E Major: III. Scherzo. Sehr Schnell - Trio. Etwas Langsamer, Symphony No. 7 in E Major: IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Schnell, Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam (1942 Recording)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wilhelm Furtwangler - Bruckner: Symphony No.7 (5054197665820) виниловая пластинка
Историческая запись Wilhelm Furtwangler — «Bruckner: Symphony No. 7 (Live in Berlin 1949)», выпущенная на виниле в 2023 году лейблом Warner Classics. Выступление Берлинского филармонического оркестра под управлением великого немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера было зафиксировано 18 октября 1949 года в берлинском зале Gemeindehaus и считается одной из самых монументальных и одухотворенных интерпретаций Седьмой симфонии Антона Брукнера. В качестве особого бонуса на четвертой стороне комплекта представлена знаменитая студийная запись второй части (Adagio), сделанная маэстро с тем же оркестром в 1942 году. Двойное европейское издание отпечатано на тяжелом 180-граммовом черном виниле и упаковано в разворотный конверт Gatefold.
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197665820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wilhelm Furtwangler
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.7
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 7 in E Major: I. Allegro Moderato, Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam, Symphony No. 7 in E Major: III. Scherzo. Sehr Schnell - Trio. Etwas Langsamer, Symphony No. 7 in E Major: IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Schnell, Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam (1942 Recording)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Историческая запись Wilhelm Furtwangler — «Bruckner: Symphony No. 7 (Live in Berlin 1949)», выпущенная на виниле в 2023 году лейблом Warner Classics. Выступление Берлинского филармонического оркестра под управлением великого немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера было зафиксировано 18 октября 1949 года в берлинском зале Gemeindehaus и считается одной из самых монументальных и одухотворенных интерпретаций Седьмой симфонии Антона Брукнера. В качестве особого бонуса на четвертой стороне комплекта представлена знаменитая студийная запись второй части (Adagio), сделанная маэстро с тем же оркестром в 1942 году. Двойное европейское издание отпечатано на тяжелом 180-граммовом черном виниле и упаковано в разворотный конверт Gatefold.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wilhelm Furtwangler - Bruckner: Symphony No.7 (5054197665820) виниловая пластинка - по цене 5040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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