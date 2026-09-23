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Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка

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Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 7
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 8
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 9
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 10
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 11
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 12
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 13
Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
All You Need Is Now
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 7
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 8
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 9
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 10
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 11
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 12
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 13
  • Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538777277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
All You Need Is Now
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All You Need Is Now, Blame The Machines, Being Followed, Leave A Light On, Safe (In The Heat Of The Moment), Girl Panic!, A Diamond In The Mind, The Man Who Stole A Leopard, Other People’s Lives, Mediterranea, Too Bad You’re So Beautiful, Runway Runaway, Return To Now, Before The Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All You Need Is Now, Blame The Machines, Being Followed, Leave A Light On, Safe (In The Heat Of The Moment), Girl Panic!, A Diamond In The Mind, The Man Who Stole A Leopard, Other People’s Lives, Mediterranea, Too Bad You’re So Beautiful, Runway Runaway, Return To Now, Before The Rain



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538777277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
All You Need Is Now
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All You Need Is Now, Blame The Machines, Being Followed, Leave A Light On, Safe (In The Heat Of The Moment), Girl Panic!, A Diamond In The Mind, The Man Who Stole A Leopard, Other People’s Lives, Mediterranea, Too Bad You’re So Beautiful, Runway Runaway, Return To Now, Before The Rain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All You Need Is Now, Blame The Machines, Being Followed, Leave A Light On, Safe (In The Heat Of The Moment), Girl Panic!, A Diamond In The Mind, The Man Who Stole A Leopard, Other People’s Lives, Mediterranea, Too Bad You’re So Beautiful, Runway Runaway, Return To Now, Before The Rain


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - All You Need Is Now (4050538777277) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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