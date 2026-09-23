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The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка

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The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка - фото 1
The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Dining Rooms
Альбом (сингл)
Experiments in Ambient Soul
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка - фото 1
  • The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Schema Records
Barcode
[8018344113890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Dining Rooms
Альбом (сингл)
Experiments in Ambient Soul
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Problem, Diamonds &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Comforts, Driving, Destination Moon, Within, Forevers Not, Experiments In Ambient Soul, Thin Ice, The World She Made

Отзывы о товаре The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Schema Records
Barcode
[8018344113890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Dining Rooms
Альбом (сингл)
Experiments in Ambient Soul
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Problem, Diamonds &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Comforts, Driving, Destination Moon, Within, Forevers Not, Experiments In Ambient Soul, Thin Ice, The World She Made
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Dining Rooms - Expermients In Ambient Soul (8018344113890) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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