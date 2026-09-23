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Derek & The Dominos - Layla And Other Assorted Love Songs (0600753103739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Derek & The Dominos - Layla And Other Assorted Love Songs (0600753103739) виниловая пластинка

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0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 1
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 2
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 3
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 4
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 5
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 6
0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 1
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 2
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 3
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 4
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 5
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 6
  • 0600753103739, Виниловая пластинка Derek &amp; The Dominos, Layla And Other Assorted Love Songs - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Derek & The Dominos - Layla And Other Assorted Love Songs (0600753103739) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Derek & The Dominos - Layla And Other Assorted Love Songs (0600753103739) виниловая пластинка

Layla And Other Assorted Love Songs - переизданный на двух пластинках в серии Back To Black студийный альбом 1970 года группы Derek and The Dominos, в состав которой входил Эрик Клэптон. Альбом был записан в Criteria Studios в Майами, продюсером стал Том Дауд, работавший с Cream, Chicago, The Allman Brothers Band, Booker T. and The MGs и Аретой Франклин. Кроме песен, написанных самими участниками коллектива на диск также вошли несколько кавер-версий, в том числе на песню Little Wing Джими Хендрикса. В работе над пластинкой принял участие гитарист Дуэйном Оллмэн, чьи партии украсили множество песен на альбоме. Альбом занял 16-е место в американских чартах и получил золотой статус. Группа Derek and The Dominos была образована в 1970 году Эриком Клэптоном, Бобби Уитлоком, Карлом Рэдлом и Джимом Гордоном. Две песни для первого сингла группы были спродюсированы Филом Спектором, но для записи альбома был выбран другой продюсер. Единственный студийный номерной диск Layla был выпущен в декабре 1970 года. В этом же году группа поехала в успешный тур и записала на двух концертах в Нью-Йорке живой альбом In Concert. В время записи второго альбома группа распалась.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Layla And Other Assorted Love Songs - переизданный на двух пластинках в серии Back To Black студийный альбом 1970 года группы Derek and The Dominos, в состав которой входил Эрик Клэптон. Альбом был записан в Criteria Studios в Майами, продюсером стал Том Дауд, работавший с Cream, Chicago, The Allman Brothers Band, Booker T. and The MGs и Аретой Франклин. Кроме песен, написанных самими участниками коллектива на диск также вошли несколько кавер-версий, в том числе на песню Little Wing Джими Хендрикса. В работе над пластинкой принял участие гитарист Дуэйном Оллмэн, чьи партии украсили множество песен на альбоме. Альбом занял 16-е место в американских чартах и получил золотой статус. Группа Derek and The Dominos была образована в 1970 году Эриком Клэптоном, Бобби Уитлоком, Карлом Рэдлом и Джимом Гордоном. Две песни для первого сингла группы были спродюсированы Филом Спектором, но для записи альбома был выбран другой продюсер. Единственный студийный номерной диск Layla был выпущен в декабре 1970 года. В этом же году группа поехала в успешный тур и записала на двух концертах в Нью-Йорке живой альбом In Concert. В время записи второго альбома группа распалась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Derek & The Dominos - Layla And Other Assorted Love Songs (0600753103739) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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