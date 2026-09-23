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8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка

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8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 1
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 2
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 3
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 4
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 5
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 6
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 7
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 8
8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 1
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 2
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 3
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 4
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 5
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 6
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 7
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 8
  • 8718469538720, Виниловая пластинка Death Cab For Cutie, Narrow Stairs - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка

«Narrow Stairs» - шестой студийный альбом инди-рок группы Death Cab for Cutie, выпущенный 12 мая 2008 года в Великобритании и 13 мая 2008 года в США на лейблах Atlantic и Barsuk Records. Для альбома было выпущено четыре сингла: I Will Possess Your Heart, Cath., No Sunlight и Grapevine Fires. Песня I Will Possess Your Heart достигла шестого места в чарте альтернативных песен США, была названа песней года 2008 года в iTunes UK, и была номинирована на премию Грэмми 2009 года в категории Лучшая рок-песня. Песни Cath. и Grapevine Fires также достигли десятого и двадцать первого места в чарте альтернативных песен США соответственно. Альбом «Narrow Stairs» достиг первого места в Billboard 200, став самым рейтинговым альбомом Death Cab for Cutie на сегодняшний день.

Отзывы о товаре 8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Narrow Stairs» - шестой студийный альбом инди-рок группы Death Cab for Cutie, выпущенный 12 мая 2008 года в Великобритании и 13 мая 2008 года в США на лейблах Atlantic и Barsuk Records. Для альбома было выпущено четыре сингла: I Will Possess Your Heart, Cath., No Sunlight и Grapevine Fires. Песня I Will Possess Your Heart достигла шестого места в чарте альтернативных песен США, была названа песней года 2008 года в iTunes UK, и была номинирована на премию Грэмми 2009 года в категории Лучшая рок-песня. Песни Cath. и Grapevine Fires также достигли десятого и двадцать первого места в чарте альтернативных песен США соответственно. Альбом «Narrow Stairs» достиг первого места в Billboard 200, став самым рейтинговым альбомом Death Cab for Cutie на сегодняшний день.
Самовывоз
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8718469538720, Death Cab For Cutie, Narrow Stairs виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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