Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blossom Dearie - Blossom Dearie (Audiophile, Verve By Request) (0602448997104) виниловая пластинка
Blossom Dearie - переиздание студийного альбома американской джазовой певицы Блоссом Дири, выпущенного в 1956 году. Это был ее первый релиз в США после возвращения с Парижа, где певица работала с 1952 по 1957 года. В альбоме представлены песни в стиле вокального джаза, кул-джаза и свинга, написанных такими композиторами и поэтами, как Роджерс и Харт, Джонни Мерсер, Майлз Дэвис и другие. Аудиофильское переиздание представлено на черном 180-ти граммовом виниле в Mono звучании. Маргрет Блоссом Дири - американская джазовая певица и пианистка. Она имела узнаваемый легкий и девичий голос. Она начала свою карьеру в 1950 году, играя на фортепиано и поя на небольших клубных сценах. В 1952 году она переехала в Париж, где она создала вокальную группу The Blue Stars и записала свой первый сольный альбом. В 1957 году она вернулась в США. Среди музыкантов, с которыми Дири сотрудничала в течение своей долгой карьеры в Лондоне и Нью-Йорке, были такие известные имена, как Джонни Мерсер, Майлз Дэвис, Джек Сигал, Джонни Мандел, Дункан Ламонт, Боб Дороу, Дэйв Фришберг и Джей Берлинер. За свою карьеру выпустила более 30 альбомов и написала множество песен для телешоу и рекламы.
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