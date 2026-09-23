John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка
Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитKirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитSol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитBlossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogu...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитColin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (00289487149...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитOST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (colou...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитBernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (00289...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитForeigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитJeff Beck - Blow By Blow (Analogue) (0753088007873) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитWar - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602445481071) виниловая пластинка