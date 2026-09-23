John Coltrane - Another Side Of John Coltrane (0888072053526) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - Another Side Of John Coltrane (0888072053526) виниловая пластинка
Another Side Of John Coltrane - сборник концертных записей джазового саксофониста Джона Колтрейна в качестве сайдмена, также в сборнике приняли участие легенды джаза: Майлз Дэвис, Телониус Монк, Сонни Роллинз, Тадд Дэмерон и Арт Тейлор. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает два бонусных трека, недоступные на CD. Джон Уильям Колтрейн (также известен как Трейн) - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации. В 1960-е Колтрейн создаёт свой классический квартет, в который вошли пианист Маккой Тайнер, басист Джимми Гэррисон и ударник Элвин Джонс. Квартет Колтрейна считается одной из наиболее значительных групп в истории джаза, а некоторые историки рассматривают его как наиболее влиятельный из всех джазовых ансамблей. В 1962 году Колтрейн делает совместную запись с Дюком Эллингтоном, что свидетельствует о его признании со стороны мэтра. Наряду с этим Колтрейн играл с такими признанными мастерами, как Телониус Монк, Сонни Роллинс, Майлз Дэвис и другими.
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