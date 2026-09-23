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Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка

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Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 1
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 2
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 3
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 4
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 5
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 6
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 7
Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Vanity/ Nemesis
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 1
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 2
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 3
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 4
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 5
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 6
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 7
  • Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636242
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка
4 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538205442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Vanity/ Nemesis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Heart Beneath, Wine in My Hand (Third from the Sun), Wings of Solitude, The Name of My Bride, This Island Earth, The Restless Seas, Phallic Tantrum, A Kiss or a Whisper, Vanity, Nemesis, Heroes, A Descent to Babylon (Babylon Asleep)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка

Vanity/Nemesis — пятый студийный альбом швейцарской хэви-метал группы Celtic Frost выпущенный 11 апреля 1990 года на лейбле Noise Records. Современные обзоры рассматривают этот альбом как возвращение к форме по сравнению с предыдущим альбомом группы Cold Lake но современные критики его раскритиковали. Группа продолжала экспериментировать и развивать свою музыку, на этот раз сочетая элементы традиционного хэви-метала трэш-метала и готик-рока. Его звучание отличается от блэк / трэш-метала первых двух альбомов или авангардного металла Into the Pandemonium хотя Vanity/Nemesis сохраняет лирические и музыкальные элементы этих релизов.

Отзывы о товаре Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538205442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Vanity/ Nemesis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Heart Beneath, Wine in My Hand (Third from the Sun), Wings of Solitude, The Name of My Bride, This Island Earth, The Restless Seas, Phallic Tantrum, A Kiss or a Whisper, Vanity, Nemesis, Heroes, A Descent to Babylon (Babylon Asleep)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Vanity/Nemesis — пятый студийный альбом швейцарской хэви-метал группы Celtic Frost выпущенный 11 апреля 1990 года на лейбле Noise Records. Современные обзоры рассматривают этот альбом как возвращение к форме по сравнению с предыдущим альбомом группы Cold Lake но современные критики его раскритиковали. Группа продолжала экспериментировать и развивать свою музыку, на этот раз сочетая элементы традиционного хэви-метала трэш-метала и готик-рока. Его звучание отличается от блэк / трэш-метала первых двух альбомов или авангардного металла Into the Pandemonium хотя Vanity/Nemesis сохраняет лирические и музыкальные элементы этих релизов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celtic Frost - Vanity / Nemesis (+32 Page Booklet)(2Lp) (4050538205442) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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