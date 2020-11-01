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Кастрюля Rondell Balance 20 см 2,8 л RDS-754

Артикул: 63568
Кастрюля Rondell RDS-754 20 см Balance
3 400 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 63568
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараКастрюля
Объем, л2.8
Диаметр, см20
Вес, кг1.6
Внутреннее покрытиенержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь,силикон
Кастрюля Rondell RDS-754 20 см Balance. Диаметр: 20 см. Объем: 2.8 литра. Страна-производитель: Китай.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Rondell Balance 20 см 2,8 л RDS-754 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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