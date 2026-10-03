Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635500
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Характеристики
Бренд
Габариты (ШxВxГ), мм
134 x 12 x 75 мм
Материал корпуса
пластик, алюминий
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х41х31
Вес, г.
50
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2, черный
Корпус Gembird в стильном чёрном исполнении сочетает пластик и алюминий. Благодаря весу всего 0,063 кг он отличается лёгкостью и не создаёт лишней нагрузки при транспортировке или установке. Практичный вариант для тех, кто ценит аккуратный внешний вид и минимальный вес.
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Теги товара: Алюминий, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0
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Бренд
Габариты (ШxВxГ), мм
134 x 12 x 75 мм
Материал корпуса
пластик, алюминий
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Корпус Gembird в стильном чёрном исполнении сочетает пластик и алюминий. Благодаря весу всего 0,063 кг он отличается лёгкостью и не создаёт лишней нагрузки при транспортировке или установке. Практичный вариант для тех, кто ценит аккуратный внешний вид и минимальный вес.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, Металл/стекло, Пластик, USB 3.0
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