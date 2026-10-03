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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 4
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 4
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-55, чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635499
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
130x85x15
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х31
Вес, г.
960

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный

Имеющий металлический корпус внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 обеспечивает возможность использования SATA HDD или SSD в качестве внешнего устройства. Модель располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Это значит, что скоростной потенциал любого SATA-устройства можно будет реализовать полностью. Естественно, что подключить внешний бокс можно будет и к портам USB 2.0, но скорость обмена данными в этом случае будет заметно ниже. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 получает энергию, необходимую для работы, от USB-порта. Модель соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Поддержка устройства реализована во всех актуальных в настоящее время операционных системах. Длина, ширина и высота внешнего бокса равны 130, 85 и 15 мм соответственно. Цвет внешнего бокса – черный. Это практичное цветовое решение, ведь загрязнения на таком фоне вряд ли будут заметны. Верхняя часть корпуса устройства украшена логотипом производителя.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-55, чёрный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
130x85x15
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющий металлический корпус внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 обеспечивает возможность использования SATA HDD или SSD в качестве внешнего устройства. Модель располагает поддержкой интерфейса USB 3.0. Это значит, что скоростной потенциал любого SATA-устройства можно будет реализовать полностью. Естественно, что подключить внешний бокс можно будет и к портам USB 2.0, но скорость обмена данными в этом случае будет заметно ниже. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-55 получает энергию, необходимую для работы, от USB-порта. Модель соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Поддержка устройства реализована во всех актуальных в настоящее время операционных системах. Длина, ширина и высота внешнего бокса равны 130, 85 и 15 мм соответственно. Цвет внешнего бокса – черный. Это практичное цветовое решение, ведь загрязнения на таком фоне вряд ли будут заметны. Верхняя часть корпуса устройства украшена логотипом производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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