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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P-B, синий купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P-B, синий

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P-B, синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635496
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Габариты (ШxВxГ), мм
118?75?14 мм
Материал корпуса
пластик
Разъемы на передней панели
USB 2.0
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
50

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P-B, синий

Корпус для жёсткого диска Gembird в синем цвете — лёгкое решение для сборки, вес которого составляет всего 0,1 кг. Пластиковое исполнение делает модель удобной для перемещения, а выразительный синий оттенок добавляет индивидуальности внешнему виду.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P-B, синий




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Габариты (ШxВxГ), мм
118?75?14 мм
Материал корпуса
пластик
Разъемы на передней панели
USB 2.0
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус для жёсткого диска Gembird в синем цвете — лёгкое решение для сборки, вес которого составляет всего 0,1 кг. Пластиковое исполнение делает модель удобной для перемещения, а выразительный синий оттенок добавляет индивидуальности внешнему виду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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