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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый

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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 1
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 2
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 3
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 4
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 5
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 6
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 7
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 8
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 9
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 1
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 2
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 3
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 4
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 6
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 7
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 8
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 9
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
10 750 руб.  14 990 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 635099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый
10 750 руб. -28%
14 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, турбощетка, крепление на стену, насадка комбинированная щелевая щетка, докстанция для зарядки и установки пылесоса, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка
Уровень шума
82
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х29х21
Вес, кг.
4

Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый

Беспроводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-5161 удобное устройство при уборке дома. Его конструкция позволяет проникать в самые труднодоступные места квартиры. При желании можно воспользоваться ручным пылесосом, который легко снимается с корпуса. Вертикальный пылесос КТ-5161 оснащён светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. При помощи манёвренной щётки, уборка в труднодоступных местах становится необычайно простой. Пылесос комплектуется турбощёткой, которая качественно очищает гладкие поверхности и ковровые покрытия с коротким ворсом.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, турбощетка, крепление на стену, насадка комбинированная щелевая щетка, докстанция для зарядки и установки пылесоса, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка
Уровень шума
82
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
60 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-5161 удобное устройство при уборке дома. Его конструкция позволяет проникать в самые труднодоступные места квартиры. При желании можно воспользоваться ручным пылесосом, который легко снимается с корпуса. Вертикальный пылесос КТ-5161 оснащён светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. При помощи манёвренной щётки, уборка в труднодоступных местах становится необычайно простой. Пылесос комплектуется турбощёткой, которая качественно очищает гладкие поверхности и ковровые покрытия с коротким ворсом.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый - по цене 10750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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