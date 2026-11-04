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Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 890 руб. 
Начислим 799 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
49 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InnoDisk
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)

Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)

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Характеристики
Бренд
InnoDisk
Тип товара
Память оперативная
Описание
Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная InnoDisk 32GB DDR4 3200 SO-DIMM (M4S0-BGM2OEEM) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 49890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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