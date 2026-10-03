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Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)

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Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634741
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется существенный прирост производительности для решения ресурсоемких задач. Объем в 32 ГБ позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа видео, обработки фото, инженерного моделирования или запуска виртуальных машин, не опасаясь нехватки ОЗУ. Одновременно такой объем отлично подходит для многозадачности с десятками вкладок в браузере и фоновыми программами, что делает память удачным выбором как для мобильных рабочих станций, так и для мощных игровых ноутбуков.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно понимать, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений, поэтому подходит исключительно для ноутбуков и плат, разработанных под этот стандарт. Форм-фактор SO-DIMM подтверждает предназначение для портативных и компактных систем, где используются соответствующие уменьшенные слоты, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных компьютеров.

Объем, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объем в 32 ГБ, реализованный в виде одной планки, что является отличным стартом для модернизации. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартным значением для многих мобильных платформ, поддерживающих DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими массивами данных и общую плавность системы при активной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Работа памяти на частоте 4800 МГц сопровождается определенными задержками, выраженными в таймингах, которые влияют на латентность доступа к данным. Для ноутбучных модулей, как правило, актуален автоматический режим работы с настройками JEDEC, встроенными в микросхемы памяти, без необходимости активации профилей разгона вроде XMP или EXPO, которые более характерны для настольных систем. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это могут быть системы на современных мобильных процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить спецификации вашего устройства, так как даже при наличии слота SO-DIMM поддержка именно DDR5 определяется чипсетом и процессором; установка в слот для DDR4 невозможна и может привести к повреждению.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка памяти выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение, обусловленное жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука, где охлаждение обычно обеспечивается общей системой вентиляции. Отсутствие радиатора делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой слот, без риска конфликта с другими компонентами. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одиночного модуля объемом 32 ГБ. Такой вариант дает гибкость для начальной модернизации, но для раскрытия максимального потенциала производительности системы рекомендуется работа в двухканальном режиме. Для его активации потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Поэтому, если ваша плата имеет два слота и поддерживает двухканальный режим, для ощутимого прироста скорости в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, стоит рассмотреть покупку сразу двух таких модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к стандарту DDR5 и форм-фактору SO-DIMM, что делает модуль несовместимым с более старыми ноутбуками и настольными ПК. Убедитесь, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно этот тип памяти и, желательно, объем в 32 ГБ на один слот. Данный модуль оптимально подойдет пользователям, которые хотят быстро и кардинально увеличить объем оперативной памяти в современном ноутбуке для профессиональной работы, монтажа или комфортной игры. Если же приоритет - максимальная производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, и ваша платформа позволяет, лучше изначально планировать установку двух планок для двухканального режима.

Отзывы о товаре Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется существенный прирост производительности для решения ресурсоемких задач. Объем в 32 ГБ позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа видео, обработки фото, инженерного моделирования или запуска виртуальных машин, не опасаясь нехватки ОЗУ. Одновременно такой объем отлично подходит для многозадачности с десятками вкладок в браузере и фоновыми программами, что делает память удачным выбором как для мобильных рабочих станций, так и для мощных игровых ноутбуков.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно понимать, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений, поэтому подходит исключительно для ноутбуков и плат, разработанных под этот стандарт. Форм-фактор SO-DIMM подтверждает предназначение для портативных и компактных систем, где используются соответствующие уменьшенные слоты, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных компьютеров.

Объем, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объем в 32 ГБ, реализованный в виде одной планки, что является отличным стартом для модернизации. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартным значением для многих мобильных платформ, поддерживающих DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими массивами данных и общую плавность системы при активной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Работа памяти на частоте 4800 МГц сопровождается определенными задержками, выраженными в таймингах, которые влияют на латентность доступа к данным. Для ноутбучных модулей, как правило, актуален автоматический режим работы с настройками JEDEC, встроенными в микросхемы памяти, без необходимости активации профилей разгона вроде XMP или EXPO, которые более характерны для настольных систем. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это могут быть системы на современных мобильных процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить спецификации вашего устройства, так как даже при наличии слота SO-DIMM поддержка именно DDR5 определяется чипсетом и процессором; установка в слот для DDR4 невозможна и может привести к повреждению.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка памяти выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение, обусловленное жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука, где охлаждение обычно обеспечивается общей системой вентиляции. Отсутствие радиатора делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой слот, без риска конфликта с другими компонентами. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одиночного модуля объемом 32 ГБ. Такой вариант дает гибкость для начальной модернизации, но для раскрытия максимального потенциала производительности системы рекомендуется работа в двухканальном режиме. Для его активации потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Поэтому, если ваша плата имеет два слота и поддерживает двухканальный режим, для ощутимого прироста скорости в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, стоит рассмотреть покупку сразу двух таких модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к стандарту DDR5 и форм-фактору SO-DIMM, что делает модуль несовместимым с более старыми ноутбуками и настольными ПК. Убедитесь, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно этот тип памяти и, желательно, объем в 32 ГБ на один слот. Данный модуль оптимально подойдет пользователям, которые хотят быстро и кардинально увеличить объем оперативной памяти в современном ноутбуке для профессиональной работы, монтажа или комфортной игры. Если же приоритет - максимальная производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, и ваша платформа позволяет, лучше изначально планировать установку двух планок для двухканального режима.

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