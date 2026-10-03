Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется существенный прирост производительности для решения ресурсоемких задач. Объем в 32 ГБ позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа видео, обработки фото, инженерного моделирования или запуска виртуальных машин, не опасаясь нехватки ОЗУ. Одновременно такой объем отлично подходит для многозадачности с десятками вкладок в браузере и фоновыми программами, что делает память удачным выбором как для мобильных рабочих станций, так и для мощных игровых ноутбуков.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно понимать, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений, поэтому подходит исключительно для ноутбуков и плат, разработанных под этот стандарт. Форм-фактор SO-DIMM подтверждает предназначение для портативных и компактных систем, где используются соответствующие уменьшенные слоты, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных компьютеров.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект предлагает солидный суммарный объем в 32 ГБ, реализованный в виде одной планки, что является отличным стартом для модернизации. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартным значением для многих мобильных платформ, поддерживающих DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими массивами данных и общую плавность системы при активной многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Работа памяти на частоте 4800 МГц сопровождается определенными задержками, выраженными в таймингах, которые влияют на латентность доступа к данным. Для ноутбучных модулей, как правило, актуален автоматический режим работы с настройками JEDEC, встроенными в микросхемы памяти, без необходимости активации профилей разгона вроде XMP или EXPO, которые более характерны для настольных систем. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это могут быть системы на современных мобильных процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить спецификации вашего устройства, так как даже при наличии слота SO-DIMM поддержка именно DDR5 определяется чипсетом и процессором; установка в слот для DDR4 невозможна и может привести к повреждению.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка памяти выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение, обусловленное жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука, где охлаждение обычно обеспечивается общей системой вентиляции. Отсутствие радиатора делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой слот, без риска конфликта с другими компонентами. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одиночного модуля объемом 32 ГБ. Такой вариант дает гибкость для начальной модернизации, но для раскрытия максимального потенциала производительности системы рекомендуется работа в двухканальном режиме. Для его активации потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Поэтому, если ваша плата имеет два слота и поддерживает двухканальный режим, для ощутимого прироста скорости в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, стоит рассмотреть покупку сразу двух таких модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это строгая привязка к стандарту DDR5 и форм-фактору SO-DIMM, что делает модуль несовместимым с более старыми ноутбуками и настольными ПК. Убедитесь, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно этот тип памяти и, желательно, объем в 32 ГБ на один слот. Данный модуль оптимально подойдет пользователям, которые хотят быстро и кардинально увеличить объем оперативной памяти в современном ноутбуке для профессиональной работы, монтажа или комфортной игры. Если же приоритет - максимальная производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, и ваша платформа позволяет, лучше изначально планировать установку двух планок для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 220 руб.6555 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)
-
В наличииЦена 26 270 руб.6568 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Patriot 2x8Gb 4800MHz (PSD516G4800K)
-
В наличииЦена 26 390 руб.6598 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200MHz (KVR32S22S8/16)
-
В наличииЦена 26 460 руб.6615 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
-
В наличииЦена 26 680 руб.6670 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 2400MHz (PVS432G240C5S)
-
В наличииЦена 26 720 руб.6680 руб. в СплитПамять оперативная PATRIOT DDR 4 DIMM 32Gb (16Gb*2) 3200Mhz (PVE...
-
В наличииЦена 26 790 руб.6698 руб. в СплитПамять оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainme...
-
В наличииЦена 26 800 руб.6700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLA...
-
В наличииЦена 27 140 руб.6785 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White E...
-
В наличииЦена 27 310 руб.6828 руб. в СплитОперативная память DDR5 Patriot 16GB DDR5-4800 (PSD516G480081)
-
В наличииЦена 27 410 руб.6853 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 16GB 4600MHz DDR4 (KF446C19RB2K2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется существенный прирост производительности для решения ресурсоемких задач. Объем в 32 ГБ позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа видео, обработки фото, инженерного моделирования или запуска виртуальных машин, не опасаясь нехватки ОЗУ. Одновременно такой объем отлично подходит для многозадачности с десятками вкладок в браузере и фоновыми программами, что делает память удачным выбором как для мобильных рабочих станций, так и для мощных игровых ноутбуков.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Важно понимать, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений, поэтому подходит исключительно для ноутбуков и плат, разработанных под этот стандарт. Форм-фактор SO-DIMM подтверждает предназначение для портативных и компактных систем, где используются соответствующие уменьшенные слоты, в отличие от полноразмерных планок DIMM для настольных компьютеров.
Объем, частота и реальная производительность
Комплект предлагает солидный суммарный объем в 32 ГБ, реализованный в виде одной планки, что является отличным стартом для модернизации. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартным значением для многих мобильных платформ, поддерживающих DDR5. Эта частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими массивами данных и общую плавность системы при активной многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Работа памяти на частоте 4800 МГц сопровождается определенными задержками, выраженными в таймингах, которые влияют на латентность доступа к данным. Для ноутбучных модулей, как правило, актуален автоматический режим работы с настройками JEDEC, встроенными в микросхемы памяти, без необходимости активации профилей разгона вроде XMP или EXPO, которые более характерны для настольных систем. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это могут быть системы на современных мобильных процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить спецификации вашего устройства, так как даже при наличии слота SO-DIMM поддержка именно DDR5 определяется чипсетом и процессором; установка в слот для DDR4 невозможна и может привести к повреждению.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка памяти выполнена в классическом для ноутбучных модулей формате - без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение, обусловленное жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука, где охлаждение обычно обеспечивается общей системой вентиляции. Отсутствие радиатора делает модуль низкопрофильным и гарантирует его установку в любой слот, без риска конфликта с другими компонентами. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одиночного модуля объемом 32 ГБ. Такой вариант дает гибкость для начальной модернизации, но для раскрытия максимального потенциала производительности системы рекомендуется работа в двухканальном режиме. Для его активации потребуется установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Поэтому, если ваша плата имеет два слота и поддерживает двухканальный режим, для ощутимого прироста скорости в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, стоит рассмотреть покупку сразу двух таких модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это строгая привязка к стандарту DDR5 и форм-фактору SO-DIMM, что делает модуль несовместимым с более старыми ноутбуками и настольными ПК. Убедитесь, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно этот тип памяти и, желательно, объем в 32 ГБ на один слот. Данный модуль оптимально подойдет пользователям, которые хотят быстро и кардинально увеличить объем оперативной памяти в современном ноутбуке для профессиональной работы, монтажа или комфортной игры. Если же приоритет - максимальная производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, и ваша платформа позволяет, лучше изначально планировать установку двух планок для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная Apacer 32GB DDR5 4800 SODIMM (FS.32G2A.PTH)