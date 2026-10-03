Память оперативная AMD 16GB DDR4 3200 SO DIMM R9 Gamers Series Black (R9416G3206S2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD 16GB DDR4 3200 SO DIMM R9 Gamers Series Black (R9416G3206S2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые хотят модернизировать свой игровой ноутбук или компактную систему. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игр, которые активно загружают в память текстуры и данные, а также для комфортной работы с потоковым вещанием, голосовыми чатами и множеством фоновых приложений. Для задач профессионального монтажа видео или работы с 3D-рендерингом этого объёма может быть достаточно для проектов средней сложности, но для очень тяжёлых рабочих нагрузок стоит рассмотреть комплекты на 32 ГБ и более.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Важнейшая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Это означает, что данные планки физически не подойдут для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ — оптимальный объём для большинства пользователей. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. Такая частота позволяет снизить задержки в системах с интегрированной графикой и ускорить загрузку уровней и текстур.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL22, определяют её латентность — время отклика на запрос. В паре с частотой 3200 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение стандартное для DDR4. Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO (ранее известного как AMP), который позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 3200 МГц одним кликом в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для платформ AMD, но также будет корректно работать и с совместимыми ноутбуками на базе процессоров Intel, поддерживающих стандарт DDR4 и частоту 3200 МГц. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата имеют свободные слоты SO-DIMM и официально поддерживают установку памяти с такой частотой, так как некоторые OEM-системы могут работать только на более низких скоростях, например, 2933 или 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии R9 Gamers. Эти радиаторы эффективно рассеивают тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной игровой нагрузкой, что способствует долгосрочной стабильности. Компактная и невысокая конструкция планок сводит к минимуму риск конфликтов с системой охлаждения внутри тесного корпуса ноутбука или компактного ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно одинаковых модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме пропускная способность удваивается по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной установки рекомендуется разместить планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно они обозначены одним цветом, чтобы система автоматически включила двухканальный режим.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который не совместим с обычными настольными ПК. Также стоит помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживал не только процессор, но и чипсет ноутбука, а в BIOS/UEFI был активирован профиль EXPO или аналогичная опция. Не рекомендуется смешивать этот комплект с памятью другого бренда, объёма или с другими таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для апгрейда игрового ноутбука с процессором AMD Ryzen или Intel Core, но если ваш бюджет ограничен, а задачи — офисные, можно рассмотреть более медленные и доступные модули без радиаторов.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые хотят модернизировать свой игровой ноутбук или компактную систему. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игр, которые активно загружают в память текстуры и данные, а также для комфортной работы с потоковым вещанием, голосовыми чатами и множеством фоновых приложений. Для задач профессионального монтажа видео или работы с 3D-рендерингом этого объёма может быть достаточно для проектов средней сложности, но для очень тяжёлых рабочих нагрузок стоит рассмотреть комплекты на 32 ГБ и более.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Важнейшая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Это означает, что данные планки физически не подойдут для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ — оптимальный объём для большинства пользователей. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. Такая частота позволяет снизить задержки в системах с интегрированной графикой и ускорить загрузку уровней и текстур.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL22, определяют её латентность — время отклика на запрос. В паре с частотой 3200 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение стандартное для DDR4. Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO (ранее известного как AMP), который позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 3200 МГц одним кликом в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для платформ AMD, но также будет корректно работать и с совместимыми ноутбуками на базе процессоров Intel, поддерживающих стандарт DDR4 и частоту 3200 МГц. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата имеют свободные слоты SO-DIMM и официально поддерживают установку памяти с такой частотой, так как некоторые OEM-системы могут работать только на более низких скоростях, например, 2933 или 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии R9 Gamers. Эти радиаторы эффективно рассеивают тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной игровой нагрузкой, что способствует долгосрочной стабильности. Компактная и невысокая конструкция планок сводит к минимуму риск конфликтов с системой охлаждения внутри тесного корпуса ноутбука или компактного ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно одинаковых модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме пропускная способность удваивается по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной установки рекомендуется разместить планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно они обозначены одним цветом, чтобы система автоматически включила двухканальный режим.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который не совместим с обычными настольными ПК. Также стоит помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживал не только процессор, но и чипсет ноутбука, а в BIOS/UEFI был активирован профиль EXPO или аналогичная опция. Не рекомендуется смешивать этот комплект с памятью другого бренда, объёма или с другими таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для апгрейда игрового ноутбука с процессором AMD Ryzen или Intel Core, но если ваш бюджет ограничен, а задачи — офисные, можно рассмотреть более медленные и доступные модули без радиаторов.
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