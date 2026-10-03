Память оперативная AMD Radeon 32GbDDR4 3200Mhz Long DIMM (R9432G3206U2S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GbDDR4 3200Mhz Long DIMM (R9432G3206U2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ является отличным решением для создания сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой и серьезной многозадачности. Он предлагает достаточный объем для комфортного запуска современных игр на высоких настройках вместе с приложениями в фоне, а также для работы с большими проектами в профессиональных программах. Для базовых офисных задач он избыточен, но станет разумным вложением в производительность системы на годы вперед, закрывая большинство потребностей продвинутого пользователя и геймера.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD последних лет. Форм-фактор Long DIMM (стандартный DIMM) четко указывает, что эти планки предназначены для установки в слоты материнских плат настольных ПК и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти – объема, которого хватит с запасом для любых игр и большинства творческих задач. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность. В играх это может выразиться в небольшом, но заметном приросте FPS, особенно при использовании интегрированной или дискретной графики AMD, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку данных, делая систему в целом более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.35 В. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц необходимо активировать в BIOS материнской платы профиль AMP (AMD Memory Profile) – технологию, аналогичную Intel XMP, но оптимизированную для платформ AMD. Это позволяет добиться максимальной производительности модулей без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память AMD Radeon официально оптимизирована и протестирована для работы с процессорами и материнскими платами AMD, в частности, для платформ на базе чипсетов серий 300, 400, 500 и новее. При этом она остается полностью совместимой и с современными платформами Intel, поддерживающими DDR4. Важно помнить, что для использования частоты 3200 МГц на процессорах AMD Ryzen необходимо установить модули в правильные слоты (обычно A2 и B2) и убедиться, что на материнской плате установлена актуальная версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами черного цвета с красным акцентом, которые не только придают им солидный внешний вид, но и эффективно отводят тепло при длительной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов относительно невысокая, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для лаконичных и производительных сборок без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности процессора, особенно в играх и ресурсоемких приложениях. Для активации двухканального режима необходимо установить планки в соответствующие слоты материнской платы, как указано в ее руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения памяти: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR4. Убедитесь, что выбранная вами платформа (особенно если это бюджетная материнская плата) официально поддерживает работу с памятью на частоте 3200 МГц. Для пользователей, чьи задачи требуют работы с огромными объемами данных, таких как рендеринг сложных 3D-сцен или работа с десятками виртуальных машин, стоит рассмотреть комплект большего объема. Однако для подавляющего большинства геймеров и профессиональных пользователей этот набор из 32 ГБ с частотой 3200 МГц представляет собой оптимальное сочетание объема, скорости и стоимости.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ является отличным решением для создания сбалансированного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой и серьезной многозадачности. Он предлагает достаточный объем для комфортного запуска современных игр на высоких настройках вместе с приложениями в фоне, а также для работы с большими проектами в профессиональных программах. Для базовых офисных задач он избыточен, но станет разумным вложением в производительность системы на годы вперед, закрывая большинство потребностей продвинутого пользователя и геймера.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD последних лет. Форм-фактор Long DIMM (стандартный DIMM) четко указывает, что эти планки предназначены для установки в слоты материнских плат настольных ПК и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти – объема, которого хватит с запасом для любых игр и большинства творческих задач. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность. В играх это может выразиться в небольшом, но заметном приросте FPS, особенно при использовании интегрированной или дискретной графики AMD, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку данных, делая систему в целом более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с таймингами CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.35 В. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц необходимо активировать в BIOS материнской платы профиль AMP (AMD Memory Profile) – технологию, аналогичную Intel XMP, но оптимизированную для платформ AMD. Это позволяет добиться максимальной производительности модулей без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память AMD Radeon официально оптимизирована и протестирована для работы с процессорами и материнскими платами AMD, в частности, для платформ на базе чипсетов серий 300, 400, 500 и новее. При этом она остается полностью совместимой и с современными платформами Intel, поддерживающими DDR4. Важно помнить, что для использования частоты 3200 МГц на процессорах AMD Ryzen необходимо установить модули в правильные слоты (обычно A2 и B2) и убедиться, что на материнской плате установлена актуальная версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами черного цвета с красным акцентом, которые не только придают им солидный внешний вид, но и эффективно отводят тепло при длительной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов относительно невысокая, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для лаконичных и производительных сборок без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности процессора, особенно в играх и ресурсоемких приложениях. Для активации двухканального режима необходимо установить планки в соответствующие слоты материнской платы, как указано в ее руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения памяти: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR4. Убедитесь, что выбранная вами платформа (особенно если это бюджетная материнская плата) официально поддерживает работу с памятью на частоте 3200 МГц. Для пользователей, чьи задачи требуют работы с огромными объемами данных, таких как рендеринг сложных 3D-сцен или работа с десятками виртуальных машин, стоит рассмотреть комплект большего объема. Однако для подавляющего большинства геймеров и профессиональных пользователей этот набор из 32 ГБ с частотой 3200 МГц представляет собой оптимальное сочетание объема, скорости и стоимости.
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