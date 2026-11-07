Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и пользователей, которые ценят стабильную работу системы в ресурсоемких приложениях. Он идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или для апгрейда существующей системы, где важна высокая пропускная способность для плавного геймплея и многозадачности. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках, одновременной работы с множеством вкладок в браузере и нетребовательных задач по монтажу, не переплачивая за избыточную для этих сценариев емкость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает оптимальный для большинства пользователей объем 16 ГБ. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между производительностью и ценой для платформ AMD и Intel, обеспечивая заметный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. Такая связка объема и скорости эффективно справляется с играми, потоковой передачей и повседневной работой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL16, совместно с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку и высокую отзывчивость системы. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнских плат на базе процессоров AMD Ryzen. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует стабильной работе на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами AMD, в частности с процессорами Ryzen, для которых скорость оперативной памяти критически важна для раскрытия потенциала. Она также полностью совместима с современными материнскими платами Intel, поддерживающими DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через EXPO или XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B550, X570 для AMD или Z-серии для Intel), и актуальная версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными радиаторами черного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло, поддерживая стабильность при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте не предусмотрена, что делает его отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при их установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ можно установить еще один такой же комплект, но стоит предварительно проверить ограничения вашей материнской платы по частоте при работе с четырьмя модулями.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости вашей материнской платы: поддержке стандарта DDR4 и максимальной частоты памяти. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, A320 для AMD или H-серии для Intel), память может работать на стандартной частоте, например 2133 МГц, и для выхода на 3200 МГц потребуется активация EXPO/XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для сбалансированной игровой и рабочей системы на AMD Ryzen или Intel Core, тогда как для профессионального рендеринга или работы с экстремально тяжелыми проектами может потребоваться больший объем.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и пользователей, которые ценят стабильную работу системы в ресурсоемких приложениях. Он идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или для апгрейда существующей системы, где важна высокая пропускная способность для плавного геймплея и многозадачности. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках, одновременной работы с множеством вкладок в браузере и нетребовательных задач по монтажу, не переплачивая за избыточную для этих сценариев емкость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает оптимальный для большинства пользователей объем 16 ГБ. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между производительностью и ценой для платформ AMD и Intel, обеспечивая заметный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. Такая связка объема и скорости эффективно справляется с играми, потоковой передачей и повседневной работой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL16, совместно с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку и высокую отзывчивость системы. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнских плат на базе процессоров AMD Ryzen. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует стабильной работе на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами AMD, в частности с процессорами Ryzen, для которых скорость оперативной памяти критически важна для раскрытия потенциала. Она также полностью совместима с современными материнскими платами Intel, поддерживающими DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через EXPO или XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B550, X570 для AMD или Z-серии для Intel), и актуальная версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными радиаторами черного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло, поддерживая стабильность при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте не предусмотрена, что делает его отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при их установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ можно установить еще один такой же комплект, но стоит предварительно проверить ограничения вашей материнской платы по частоте при работе с четырьмя модулями.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости вашей материнской платы: поддержке стандарта DDR4 и максимальной частоты памяти. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, A320 для AMD или H-серии для Intel), память может работать на стандартной частоте, например 2133 МГц, и для выхода на 3200 МГц потребуется активация EXPO/XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для сбалансированной игровой и рабочей системы на AMD Ryzen или Intel Core, тогда как для профессионального рендеринга или работы с экстремально тяжелыми проектами может потребоваться больший объем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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