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Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)

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Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634674
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и пользователей, которые ценят стабильную работу системы в ресурсоемких приложениях. Он идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или для апгрейда существующей системы, где важна высокая пропускная способность для плавного геймплея и многозадачности. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках, одновременной работы с множеством вкладок в браузере и нетребовательных задач по монтажу, не переплачивая за избыточную для этих сценариев емкость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает оптимальный для большинства пользователей объем 16 ГБ. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между производительностью и ценой для платформ AMD и Intel, обеспечивая заметный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. Такая связка объема и скорости эффективно справляется с играми, потоковой передачей и повседневной работой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL16, совместно с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку и высокую отзывчивость системы. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнских плат на базе процессоров AMD Ryzen. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует стабильной работе на высоких частотах.

Совместимость с платформой

Память оптимизирована для работы с платформами AMD, в частности с процессорами Ryzen, для которых скорость оперативной памяти критически важна для раскрытия потенциала. Она также полностью совместима с современными материнскими платами Intel, поддерживающими DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через EXPO или XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B550, X570 для AMD или Z-серии для Intel), и актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными радиаторами черного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло, поддерживая стабильность при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте не предусмотрена, что делает его отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при их установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ можно установить еще один такой же комплект, но стоит предварительно проверить ограничения вашей материнской платы по частоте при работе с четырьмя модулями.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости вашей материнской платы: поддержке стандарта DDR4 и максимальной частоты памяти. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, A320 для AMD или H-серии для Intel), память может работать на стандартной частоте, например 2133 МГц, и для выхода на 3200 МГц потребуется активация EXPO/XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для сбалансированной игровой и рабочей системы на AMD Ryzen или Intel Core, тогда как для профессионального рендеринга или работы с экстремально тяжелыми проектами может потребоваться больший объем.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и пользователей, которые ценят стабильную работу системы в ресурсоемких приложениях. Он идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или для апгрейда существующей системы, где важна высокая пропускная способность для плавного геймплея и многозадачности. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках, одновременной работы с множеством вкладок в браузере и нетребовательных задач по монтажу, не переплачивая за избыточную для этих сценариев емкость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает оптимальный для большинства пользователей объем 16 ГБ. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между производительностью и ценой для платформ AMD и Intel, обеспечивая заметный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. Такая связка объема и скорости эффективно справляется с играми, потоковой передачей и повседневной работой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL16, совместно с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку и высокую отзывчивость системы. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), что позволяет автоматически настроить его в BIOS материнских плат на базе процессоров AMD Ryzen. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует стабильной работе на высоких частотах.

Совместимость с платформой

Память оптимизирована для работы с платформами AMD, в частности с процессорами Ryzen, для которых скорость оперативной памяти критически важна для раскрытия потенциала. Она также полностью совместима с современными материнскими платами Intel, поддерживающими DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через EXPO или XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B550, X570 для AMD или Z-серии для Intel), и актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными радиаторами черного цвета из серии R9 Gamers Series, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло, поддерживая стабильность при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте не предусмотрена, что делает его отличным выбором для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при их установке в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ можно установить еще один такой же комплект, но стоит предварительно проверить ограничения вашей материнской платы по частоте при работе с четырьмя модулями.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости вашей материнской платы: поддержке стандарта DDR4 и максимальной частоты памяти. На бюджетных платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, A320 для AMD или H-серии для Intel), память может работать на стандартной частоте, например 2133 МГц, и для выхода на 3200 МГц потребуется активация EXPO/XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для сбалансированной игровой и рабочей системы на AMD Ryzen или Intel Core, тогда как для профессионального рендеринга или работы с экстремально тяжелыми проектами может потребоваться больший объем.

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Отзывы


Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S416G3206U2K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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