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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K)

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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 1
Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 2
Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 3
Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 1
  • Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 2
  • Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 3
  • Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634666
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K)

Комплект модулей памяти AMD Radeon™ R9 Gamers Series Black Gaming Memory R9S432G3206U2K 32GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, CL16, 1.35V, Heat Shield, Kit (2x16GB), RTL (183221) представляет собой набор из двух модулей оперативной памяти DDR4 общим объёмом 32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект модулей памяти AMD Radeon™ R9 Gamers Series Black Gaming Memory R9S432G3206U2K 32GB DDR4 3200 DIMM Non-ECC, CL16, 1.35V, Heat Shield, Kit (2x16GB), RTL (183221) представляет собой набор из двух модулей оперативной памяти DDR4 общим объёмом 32 ГБ.
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Доставка
Отзывы


Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S432G3206U2K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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