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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)

4 Отзывы
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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 1
Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 2
Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 1
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 2
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634653
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)

Соответствующая типу DDR4 оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] сможет эффективно проявить себя в составе игровых систем экстра-класса. Устройство, объем которого равен 8 Гб, обладает впечатляющим набором технических характеристик. Скоростные возможности памяти во многом обеспечены благодаря использованию повышенного (до 1.35 В) напряжения питания. Опасность перегрева модуля исключена благодаря наличию радиатора. Высота модуля равна 32 мм. Память поставляется в коробке из прочного пластика. Упаковка надежно защищает содержимое от внешних воздействий в процессе транспортировки. Тактовая частота памяти AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] равна 3200 МГц. Разработчиками устройства предусмотрена поддержка и других частот. Минимально возможная частота равна 1866 МГц. Пропускная способность памяти соответствует высочайшим стандартам: величина этого показателя равна 25600 Мб/с. Модуль характеризуется показателем CAS-латентности 16.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S)

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо запакованное и целое. Благодарю, за быструю доставку. Всё работает. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Slava L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память.Ужимается по таймингам.14 CL работает стабильно.На 3600 работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
обычная память. ожидания, в целом оправдала. единственное, из коробки работает на частоте меньше заявленной: 2400 вместо 3200. к сожалению, решать почему и как времени нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Чипы по одной стороне, ну так и указано. Пишу , что бы просто было, что-то. А так , что? Работает и это хорошо.



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Описание
Соответствующая типу DDR4 оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] сможет эффективно проявить себя в составе игровых систем экстра-класса. Устройство, объем которого равен 8 Гб, обладает впечатляющим набором технических характеристик. Скоростные возможности памяти во многом обеспечены благодаря использованию повышенного (до 1.35 В) напряжения питания. Опасность перегрева модуля исключена благодаря наличию радиатора. Высота модуля равна 32 мм. Память поставляется в коробке из прочного пластика. Упаковка надежно защищает содержимое от внешних воздействий в процессе транспортировки. Тактовая частота памяти AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S48G3206U2S] равна 3200 МГц. Разработчиками устройства предусмотрена поддержка и других частот. Минимально возможная частота равна 1866 МГц. Пропускная способность памяти соответствует высочайшим стандартам: величина этого показателя равна 25600 Мб/с. Модуль характеризуется показателем CAS-латентности 16.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо запакованное и целое. Благодарю, за быструю доставку. Всё работает. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Slava L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память.Ужимается по таймингам.14 CL работает стабильно.На 3600 работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
обычная память. ожидания, в целом оправдала. единственное, из коробки работает на частоте меньше заявленной: 2400 вместо 3200. к сожалению, решать почему и как времени нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Чипы по одной стороне, ну так и указано. Пишу , что бы просто было, что-то. А так , что? Работает и это хорошо.


Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 3200 DIMM R9 Gamers Series Black (R9S48G3206U2S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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