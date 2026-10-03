Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память станет надежным решением для плавного апгрейда устаревших настольных компьютеров и мультимедийных систем. Она ориентирована на пользователей, которые хотят расширить объем ОЗУ в уже работающей машине на базе платформы DDR3, чтобы повысить отзывчивость в повседневной работе, работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и нетребовательных играх. Восьми гигабайт достаточно для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и одновременной работой нескольких легких приложений, но для современных игр или профессиональных задач монтажа стоит рассмотреть более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L - это третье, уже устаревшее, но все еще широко распространенное поколение оперативной памяти. Буква L в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что обеспечивает чуть меньшее энергопотребление и нагрев по сравнению с классическими DDR3 модулями. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить два старых модуля по 4 ГБ, освободив слот для дальнейшего расширения. Частота работы составляет 1600 МГц, что является одной из наиболее распространенных и стабильных для DDR3. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы и типичных задач, однако в сценариях, чувствительных к скорости памяти, разница с более быстрыми модулями DDR3 на 1866 МГц или современными стандартами будет ощутимой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого модуля, характеризующий задержку, составляет CL11. В сочетании с частотой 1600 МГц это дает сбалансированную латентность для своего класса. Рабочее напряжение 1.35 В является низким для стандарта DDR3, что способствует стабильности и умеренному тепловыделению. Данная модель не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, поэтому она будет работать на своих номинальных частоте и таймингах, что гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой старых материнских плат без необходимости настройки BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что физически и электрически память DDR3, DDR3L, DDR4 и DDR5 несовместимы между собой - ключ-вырез на контактной площадке у всех поколений разный. Данная планка будет корректно работать с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го и 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующими им чипсетами, а также с платформами AMD AM3+ и FM2. Совместимость с конкретной моделью материнской платы стоит уточнять в ее спецификациях по поддерживаемым частотам и объему на слот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии R5 Entertainment, который выполняет скорее эстетическую и защитную функции, чем активно способствует охлаждению. При штатных частотах DDR3 нагрев чипов памяти невелик, поэтому радиатор эффективно рассеивает тепло и поддерживает стабильность. Его скромная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели не предусмотрены.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату две идентичные планки в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для добавления к уже имеющейся, крайне желательно, чтобы модули совпадали по основным характеристикам - частоте, таймингам и объему, во избежание проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для сборки нового компьютера на современных платформах Intel LGA 1700/1851 или AMD AM4/AM5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3 и поддерживает низковольтные модули DDR3L (1.35 В), хотя большинство плат с DDR3 обратно совместимы. Данная память - оптимальный выбор для недорогого и простого апгрейда старого ПК для домашнего или офисного использования. Если же вам требуется высокая производительность для игр или профессиональных задач, следует рассматривать переход на платформу с поддержкой DDR4 или DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память станет надежным решением для плавного апгрейда устаревших настольных компьютеров и мультимедийных систем. Она ориентирована на пользователей, которые хотят расширить объем ОЗУ в уже работающей машине на базе платформы DDR3, чтобы повысить отзывчивость в повседневной работе, работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и нетребовательных играх. Восьми гигабайт достаточно для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и одновременной работой нескольких легких приложений, но для современных игр или профессиональных задач монтажа стоит рассмотреть более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L - это третье, уже устаревшее, но все еще широко распространенное поколение оперативной памяти. Буква L в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что обеспечивает чуть меньшее энергопотребление и нагрев по сравнению с классическими DDR3 модулями. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить два старых модуля по 4 ГБ, освободив слот для дальнейшего расширения. Частота работы составляет 1600 МГц, что является одной из наиболее распространенных и стабильных для DDR3. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы и типичных задач, однако в сценариях, чувствительных к скорости памяти, разница с более быстрыми модулями DDR3 на 1866 МГц или современными стандартами будет ощутимой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого модуля, характеризующий задержку, составляет CL11. В сочетании с частотой 1600 МГц это дает сбалансированную латентность для своего класса. Рабочее напряжение 1.35 В является низким для стандарта DDR3, что способствует стабильности и умеренному тепловыделению. Данная модель не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, поэтому она будет работать на своих номинальных частоте и таймингах, что гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой старых материнских плат без необходимости настройки BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что физически и электрически память DDR3, DDR3L, DDR4 и DDR5 несовместимы между собой - ключ-вырез на контактной площадке у всех поколений разный. Данная планка будет корректно работать с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го и 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующими им чипсетами, а также с платформами AMD AM3+ и FM2. Совместимость с конкретной моделью материнской платы стоит уточнять в ее спецификациях по поддерживаемым частотам и объему на слот.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии R5 Entertainment, который выполняет скорее эстетическую и защитную функции, чем активно способствует охлаждению. При штатных частотах DDR3 нагрев чипов памяти невелик, поэтому радиатор эффективно рассеивает тепло и поддерживает стабильность. Его скромная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели не предусмотрены.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату две идентичные планки в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для добавления к уже имеющейся, крайне желательно, чтобы модули совпадали по основным характеристикам - частоте, таймингам и объему, во избежание проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для сборки нового компьютера на современных платформах Intel LGA 1700/1851 или AMD AM4/AM5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3 и поддерживает низковольтные модули DDR3L (1.35 В), хотя большинство плат с DDR3 обратно совместимы. Данная память - оптимальный выбор для недорогого и простого апгрейда старого ПК для домашнего или офисного использования. Если же вам требуется высокая производительность для игр или профессиональных задач, следует рассматривать переход на платформу с поддержкой DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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