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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO)

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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 1
Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 2
Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
9-9-9
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 1
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 2
  • Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634649
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память станет надежным решением для плавного апгрейда устаревших настольных компьютеров и мультимедийных систем. Она ориентирована на пользователей, которые хотят расширить объем ОЗУ в уже работающей машине на базе платформы DDR3, чтобы повысить отзывчивость в повседневной работе, работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и нетребовательных играх. Восьми гигабайт достаточно для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и одновременной работой нескольких легких приложений, но для современных игр или профессиональных задач монтажа стоит рассмотреть более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L - это третье, уже устаревшее, но все еще широко распространенное поколение оперативной памяти. Буква L в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что обеспечивает чуть меньшее энергопотребление и нагрев по сравнению с классическими DDR3 модулями. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить два старых модуля по 4 ГБ, освободив слот для дальнейшего расширения. Частота работы составляет 1600 МГц, что является одной из наиболее распространенных и стабильных для DDR3. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы и типичных задач, однако в сценариях, чувствительных к скорости памяти, разница с более быстрыми модулями DDR3 на 1866 МГц или современными стандартами будет ощутимой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг этого модуля, характеризующий задержку, составляет CL11. В сочетании с частотой 1600 МГц это дает сбалансированную латентность для своего класса. Рабочее напряжение 1.35 В является низким для стандарта DDR3, что способствует стабильности и умеренному тепловыделению. Данная модель не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, поэтому она будет работать на своих номинальных частоте и таймингах, что гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой старых материнских плат без необходимости настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что физически и электрически память DDR3, DDR3L, DDR4 и DDR5 несовместимы между собой - ключ-вырез на контактной площадке у всех поколений разный. Данная планка будет корректно работать с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го и 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующими им чипсетами, а также с платформами AMD AM3+ и FM2. Совместимость с конкретной моделью материнской платы стоит уточнять в ее спецификациях по поддерживаемым частотам и объему на слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии R5 Entertainment, который выполняет скорее эстетическую и защитную функции, чем активно способствует охлаждению. При штатных частотах DDR3 нагрев чипов памяти невелик, поэтому радиатор эффективно рассеивает тепло и поддерживает стабильность. Его скромная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели не предусмотрены.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату две идентичные планки в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для добавления к уже имеющейся, крайне желательно, чтобы модули совпадали по основным характеристикам - частоте, таймингам и объему, во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для сборки нового компьютера на современных платформах Intel LGA 1700/1851 или AMD AM4/AM5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3 и поддерживает низковольтные модули DDR3L (1.35 В), хотя большинство плат с DDR3 обратно совместимы. Данная память - оптимальный выбор для недорогого и простого апгрейда старого ПК для домашнего или офисного использования. Если же вам требуется высокая производительность для игр или профессиональных задач, следует рассматривать переход на платформу с поддержкой DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR3L 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black (R538G1601U2SL-UO)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память станет надежным решением для плавного апгрейда устаревших настольных компьютеров и мультимедийных систем. Она ориентирована на пользователей, которые хотят расширить объем ОЗУ в уже работающей машине на базе платформы DDR3, чтобы повысить отзывчивость в повседневной работе, работе с офисными пакетами, просмотре HD-видео и нетребовательных играх. Восьми гигабайт достаточно для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и одновременной работой нескольких легких приложений, но для современных игр или профессиональных задач монтажа стоит рассмотреть более емкие и быстрые комплекты DDR4 или DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3L - это третье, уже устаревшее, но все еще широко распространенное поколение оперативной памяти. Буква L в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что обеспечивает чуть меньшее энергопотребление и нагрев по сравнению с классическими DDR3 модулями. Форм-фактор DIMM говорит о том, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить два старых модуля по 4 ГБ, освободив слот для дальнейшего расширения. Частота работы составляет 1600 МГц, что является одной из наиболее распространенных и стабильных для DDR3. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы и типичных задач, однако в сценариях, чувствительных к скорости памяти, разница с более быстрыми модулями DDR3 на 1866 МГц или современными стандартами будет ощутимой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг этого модуля, характеризующий задержку, составляет CL11. В сочетании с частотой 1600 МГц это дает сбалансированную латентность для своего класса. Рабочее напряжение 1.35 В является низким для стандарта DDR3, что способствует стабильности и умеренному тепловыделению. Данная модель не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, поэтому она будет работать на своих номинальных частоте и таймингах, что гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой старых материнских плат без необходимости настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно помнить, что физически и электрически память DDR3, DDR3L, DDR4 и DDR5 несовместимы между собой - ключ-вырез на контактной площадке у всех поколений разный. Данная планка будет корректно работать с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го и 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующими им чипсетами, а также с платформами AMD AM3+ и FM2. Совместимость с конкретной моделью материнской платы стоит уточнять в ее спецификациях по поддерживаемым частотам и объему на слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии R5 Entertainment, который выполняет скорее эстетическую и защитную функции, чем активно способствует охлаждению. При штатных частотах DDR3 нагрев чипов памяти невелик, поэтому радиатор эффективно рассеивает тепло и поддерживает стабильность. Его скромная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых массивных процессорных кулеров. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели не предусмотрены.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату две идентичные планки в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для добавления к уже имеющейся, крайне желательно, чтобы модули совпадали по основным характеристикам - частоте, таймингам и объему, во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для сборки нового компьютера на современных платформах Intel LGA 1700/1851 или AMD AM4/AM5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3 и поддерживает низковольтные модули DDR3L (1.35 В), хотя большинство плат с DDR3 обратно совместимы. Данная память - оптимальный выбор для недорогого и простого апгрейда старого ПК для домашнего или офисного использования. Если же вам требуется высокая производительность для игр или профессиональных задач, следует рассматривать переход на платформу с поддержкой DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
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