Описание товара Память оперативная AMD Radeon 4GB DDR3 1333 SO DIMM R3 Value Series Black (R334G1339S1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для планового апгрейда или ремонта старого ноутбука или компактного настольного компьютера, работающего на платформе с поддержкой DDR3. Он идеально подходит для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга с умеренным количеством вкладок, просмотра видео и использования офисных приложений. Если вы стремитесь недорого оживить старую систему, добавив отзывчивости и позволив ей комфортнее работать с современным программным обеспечением, эта планка станет практичным решением, однако для игр, профессионального монтажа или сложной многозадачности потребуются более объёмные и быстрые комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3. Это устаревшее, но всё ещё широко распространённое поколение, которое используется в компьютерах и ноутбуках, выпущенных примерно в период с 2007 по 2015 год. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает на предназначение для ноутбуков, моноблоков, компактных ПК и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Крайне важно помнить, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип ОЗУ.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ, что для платформы DDR3 является стандартным шагом для базового апгрейда. Рабочая частота составляет 1333 МГц, что является распространённым и стабильным режимом для этого поколения памяти. В реальных сценариях такой связки объёма и скорости достаточно, чтобы система перестала активно использовать файл подкачки при работе с несколькими программами одновременно, ускорилась загрузка приложений и уменьшились подтормаживания интерфейса. Однако для одновременной работы с очень тяжёлыми приложениями или для современных игр этого объёма уже будет мало.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR3 напряжении, обычно составляющем 1.5 В. Конкретные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), как правило, являются средними для данной частоты, обеспечивая баланс между стабильностью и скоростью отклика. Для памяти такого класса поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP или EXPO обычно не предусмотрена, она рассчитана на работу на заявленной частоте 1333 МГц в режиме plug-and-play, что упрощает установку для неопытного пользователя, но не оставляет пространства для ручного увеличения производительности.

Совместимость с платформой

Данная планка совместима исключительно с ноутбуками и компактными системами, чья материнская плата оснащена слотами SO-DIMM для памяти DDR3. Она будет работать с процессорами Intel Core i-серии 1-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и аналогичными мобильными процессорами AMD той эпохи. Для корректной работы необходимо, чтобы BIOS системы поддерживал модули объёмом 4 ГБ, что почти гарантированно для всех ноутбуков, выпущенных после 2010 года. Важно проверить, есть ли в вашем устройстве свободный слот или вы планируете заменить уже установленную планку.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом компактном исполнении SO-DIMM без дополнительных радиаторов охлаждения, что является нормой для памяти такого класса и частоты. Отсутствие массивного теплорассеивателя не является недостатком, так как при штатной работе на 1333 МГц тепловыделение очень невелико. Это также гарантирует отсутствие каких-либо проблем с физическим размещением в тесном корпусе ноутбука. Внешний вид модуля скромный, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует его позиционированию как надежного и недорогого решения для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который может заметно увеличить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить в систему вторую идентичную планку в соответствующий парный слот. Если вы приобретаете эту память для расширения, важно по возможности подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (объём, частота, тайминги) к уже установленному, чтобы минимизировать риск нестабильности. Однако для многих старых систем даже одна планка на 4 ГБ станет ощутимым улучшением.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая привязка к устаревшей платформе DDR3. Убедитесь, что ваш ноутбук или компактный ПК использует именно эту память, проверив спецификации модели или открыв корпус. Данный модуль не подходит для современных систем на DDR4 или DDR5. Помните, что 4 ГБ — это минимальный комфортный объём для сегодняшних условий, и если ваш бюджет позволяет, рассмотрите вариант с комплектом из двух планок по 4 ГБ для двухканального режима и суммарных 8 ГБ, что значительно продлит жизненный цикл системы. Этот модуль — оптимальный выбор для целевого, бюджетного апгрейда старого устройства, но не для сборки нового компьютера.