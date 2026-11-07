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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)

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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634609
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
PC44800
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)

Модуль памяти 8GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, Heat Shield, RTL (R5S58G5600U1S) — это модуль оперативной памяти, предназначенный для использования в компьютерах и игровых системах.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
PC44800
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Развернуть
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти 8GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, Heat Shield, RTL (R5S58G5600U1S) — это модуль оперативной памяти, предназначенный для использования в компьютерах и игровых системах.
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Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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