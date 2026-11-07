Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634609
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
PC44800
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)
Модуль памяти 8GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, Heat Shield, RTL (R5S58G5600U1S) — это модуль оперативной памяти, предназначенный для использования в компьютерах и игровых системах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитОперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 4Gb (1x4 Gb), 2400 M...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитОперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 ExeGate Value 4Gb 2666MHz (EX283081RUS)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11R)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2666MHz (EX288048RUS...
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитПамять DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G16002)
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитПамять SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S)
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитОперативная память для ноутбука DDR3 Patriot PSD38G1600L2S
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G2...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G2...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 4Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-04)
Бренд
Тип товара
Память оперативная
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
PC44800
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
5600
Показатель скорости
PC5-44800
Развернуть
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Модуль памяти 8GB AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory Non-ECC, CL40, 1.1V, Heat Shield, RTL (R5S58G5600U1S) — это модуль оперативной памяти, предназначенный для использования в компьютерах и игровых системах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR5, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black (R5S58G5600U1S)