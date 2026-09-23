Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink
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Характеристики
Описание товара Универсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS-GN-03-20-3 Gray-pink
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda — идеальное сочетание стиля и функциональности. Представляем вам ремешок для часов, который станет отличным дополнением к вашему устройству. Этот ремешок, выполненный из высококачественного нейлона, обеспечит надежную и комфортную фиксацию на запястье, позволяя вам сосредотачиваться на важных делах, не беспокоясь о надежности крепления часов. Универсальный размер ремешка, совместимый с часами шириной 20 мм, делает его отличным выбором для широкого спектра моделей умных часов и фитнес-браслетов. Стильная и практичная цветовая палитра из серого и розового оттенков позволит вам подобрать ремешок под ваше настроение или повседневный наряд, добавляя изюминку к вашему образу. Ремешок бренда Lyambda не только удобен и надежен, но и долговечен, что делает его разумным выбором для тех, кто ценит качество и стиль в каждом аксессуаре.
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