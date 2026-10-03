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Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y)

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Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 6
Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5&quot; USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
16 770 руб.  23 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634471
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y)

Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP050TBPHD66LS3Y] выполнен в защищенном ударопрочном корпусе по стандарту IPX4, способном выдерживать удары, падения, попадание брызг воды и воздействие других неблагоприятных факторов. Мягкий резиновый бампер поглощает удары и помогает сохранять целостность при падении с небольшой высоты. Благодаря емкости 5 ТБ накопитель предусматривает хранение довольно большого количества приложений, документов, мультимедийного контента. Подключение посредством интерфейса USB 3.2 Gen1 Type-A гарантирует широкую совместимость с оборудованием. На корпусе Silicon Power Armor A66 имеются специальные пазы для удобного размещения кабеля.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP050TBPHD66LS3Y] выполнен в защищенном ударопрочном корпусе по стандарту IPX4, способном выдерживать удары, падения, попадание брызг воды и воздействие других неблагоприятных факторов. Мягкий резиновый бампер поглощает удары и помогает сохранять целостность при падении с небольшой высоты. Благодаря емкости 5 ТБ накопитель предусматривает хранение довольно большого количества приложений, документов, мультимедийного контента. Подключение посредством интерфейса USB 3.2 Gen1 Type-A гарантирует широкую совместимость с оборудованием. На корпусе Silicon Power Armor A66 имеются специальные пазы для удобного размещения кабеля.
Самовывоз
Доставка
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Внешний жесткий диск Silicon Power 5TB Armor A66 2.5" USB 3.2 Желтый (SP050TBPHD66LS3Y) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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