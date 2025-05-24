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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)

24 Отзывы
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 20
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 21
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 22
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 23
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 24
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 25
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 26
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 27
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 28
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 32
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 33
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 34
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 35
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 36
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 37
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Время работы от аккумулятора
35 мин
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 3
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 6
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 35
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 36
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 37
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634462
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, HEPA фильтр, аксессуары, инструкция, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей, удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
300 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х33х15
Вес, кг.
9.6

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)

Конструкция щетки позволяет убирать вдоль плинтусов цоколей, не оставляя узкой полоски пыли, как это часто бывает привычных моделей пылесосов. Даже самые труднодоступные места не останутся без внимания. Мощное всасывание эффективная влажная уборка вместе легкостью расправляются липкими пятнами, копотью въевшейся грязью. Усовершенствованная система циркуляции обеспечивает одновременную комбинированную уборку тщательные сухая влажная уборка за один проход. Dreame H12 автоматически распознает степень загрязнения реагирует соответствующим образом, обеспечивая оптимальные расход энергии аккумулятора эффективность уборки. Функция самоочистки гарантирует, что вы моете пол только чистой щеткой. Пылесос очищает напольную насадку прямо во время уборки благодаря встроенному скребку для щетки. Поставьте пылесос на док-станцию нажмите соответствующую кнопку, чтобы тщательно промыть валик.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка, буквально за два дня, что удивительно. Пришел в целостности. Быстро собрали, прочитали инструкцию и сразу пошли наводить порядок. И мы в восторге! Сменили очень много пылесосов в своей жизни и этот определено самый лучший. Едет сам, в начале немного непривычно от этого, но быстро привыкаешь. Полы моет на ура, собирает и крупный и мелкий мусор. Расход воды небольшой, зарядки хватает с головой (у нас двушка 55 квадратов). Из небольших минусов - довольно шумный при уборке и на самоочистке, но это для нас не критично.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
NATALIA N.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кристина М.

Достоинства:


Комментарий:
Одно слово,восторг!!!!Это то что я и хотела,настоящий помощник!С маленьким ребенком на руках, с этим пылесососом я помыла помыла без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Тахир С.

Достоинства:


Комментарий:
только распаковал и собрал, ещё не пользовался... хочу добавить к отзыву, помощнику выбрал русский язык, опробовал в деле, отличная вещь, моет полы, сам просится на самоочистку, не пожалел ни разу. Думаю купить ещё один в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосит очень хорошо,функцию мойки пока не пробывали,на вид все качественно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
если ковров с длинным ворсом нет, то больше для уборки ничего и не надо, убирает хорошо, мощность норм. К продавцу правда претензии есть, не доложили дополнительный валик и на связь не выходят... огорчает конечно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Этот пылесос - самый лучший гаджет. Всегда дома чисто, причём очень быстро. долго выбирала, так как до этого был другой фирмы и быстро сломался, заржавел моторчик, так как в щётку попадала вода. Остановилась на этой фирме, так как есть запасные части. надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ангелина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моющий пылесос, не хватает запасной насадки чтобы пока одна сушилась, вторая стояла в пылесосе. Но покупкой довольна, соотношение цена/качество!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владлен Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный, всю квартиру (ок. 70 м^2) можно убрать за 10 минут. Удобство невероятное, честно. Из претензий только то, что отсутствует запасной ролик, указанный в комплектации в карточке товара. В самой поставляемой коробке, именно в комплектации, он не числится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Один раз только попробовала убраться после покупки , пока все понравилось , дальше будет видно
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, за 5 минут пол в комнате убрал. и не надо бегать со шваброй. воды чистой налил, потом грязную слил. Супер
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
наиль а.

Достоинства:


Комментарий:
купили в подарок, пока не распаковали, надеюсь как и первый будет работать на отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная вещь, нк знаю как мы без него раньше жили, теперь уборка жто удовольствие, деремся с мужем кто будет пылесосить
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощность высокая, убирает хорошо, каких то разводов не оставляет за собой. Пылесосом довольны. Тут указано, что в комплекте должен быть запасной валик, а в инструкции по эксплуатации в комплекте его не указано, по факту его и не оказалось - это минус. Ещё, пылесос довольно тяжёлый
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, ни разу не пожалела, что взяли эту модель. Очень нравится функция самоочистки после уборки, а также нравится то, что его можно разобрать чтобы почистить от волос и пыли. Даже после с виду чистых полов грязная вода реально грязная)) Конечно расстраивает то, что вдоль плинтуса и в углах он не пролезает, приходится вручную протирать, но это все равно быстрее чем сначала пылесосить квартиру, а потом мыть полы, ползать с ведром и тд Думали сначала брать позже еще робот пылесос, но сейчас пока понимаю, что он не нужен. На квартиру 43кв.м с лихвой хватает заряда. Один раз, когда тщательно мыла пол (проходилась по несколько раз в одном месте), пришлось доливать воды. Если делать поддерживающую уборку каждый/через день, то в принципе и одной заливки хватает. Если учитывать, что для самоочистки в баке должна быть в баке вода, все равно остается В общем эмоции от покупки крайне положительные!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно тяжелый,как и написано. Все детали целые, все на месте. Отлично пылесосит и моет. Разобралась за несколько минут, выбрала русский язык. Батарея садится на глазах, на обещанные 25 минут хватает. 2 дня подряд убирала, мусора в баке пипец. Из минусов валик сложно достается( может пока новый). Второе- пару см от плинтуса не захватывает мусор. Ну и под диван далеко не залезешь колба не позволяет. Дальше посмотрим, как себя покажет помощник!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
наиль а.

Достоинства:


Комментарий:
товар получил, в подарок купили, пока не открывали, надеюсь не огорчимся, позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Купили на новоселье, полы моет хорошо, загрязнения от строительной пыли убирает на ура, заряда хватает на квартиру в 70 м2 при поверхностной уборке. При сильном загрязнении нужно перезаряжать - после строительных работ например, при повседневной уборке думаю заряда хватит за глаза
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Халиуллов Айдар Дамирович

Достоинства:


Комментарий:
пылесос пришёл в срок. отлично справляется со своей задачей. заряда хватает на уборку 3х комн. квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
По первым впечатлениям - просто бомба. Кафель и ламинат отмывает отлично, с визуально чистого кафеля полный бак практически чёрной воды и при этом ползать на коленях не надо
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная «швабра с моточиком» :)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Egor D.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее Работает хорошо все интуитивно можно настроить
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Мариа К.

Достоинства:


Комментарий:
Это первый наш моющий пылесос , пылесос отличный , моет полы без разводов , удобно на каждый день , в режиме в котором моет полы пылесос сам едет ( надо привыкать к этому ) я бы купила бы еще один такой пылесос



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, HEPA фильтр, аксессуары, инструкция, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей, удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
300 мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкция щетки позволяет убирать вдоль плинтусов цоколей, не оставляя узкой полоски пыли, как это часто бывает привычных моделей пылесосов. Даже самые труднодоступные места не останутся без внимания. Мощное всасывание эффективная влажная уборка вместе легкостью расправляются липкими пятнами, копотью въевшейся грязью. Усовершенствованная система циркуляции обеспечивает одновременную комбинированную уборку тщательные сухая влажная уборка за один проход. Dreame H12 автоматически распознает степень загрязнения реагирует соответствующим образом, обеспечивая оптимальные расход энергии аккумулятора эффективность уборки. Функция самоочистки гарантирует, что вы моете пол только чистой щеткой. Пылесос очищает напольную насадку прямо во время уборки благодаря встроенному скребку для щетки. Поставьте пылесос на док-станцию нажмите соответствующую кнопку, чтобы тщательно промыть валик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка, буквально за два дня, что удивительно. Пришел в целостности. Быстро собрали, прочитали инструкцию и сразу пошли наводить порядок. И мы в восторге! Сменили очень много пылесосов в своей жизни и этот определено самый лучший. Едет сам, в начале немного непривычно от этого, но быстро привыкаешь. Полы моет на ура, собирает и крупный и мелкий мусор. Расход воды небольшой, зарядки хватает с головой (у нас двушка 55 квадратов). Из небольших минусов - довольно шумный при уборке и на самоочистке, но это для нас не критично.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
NATALIA N.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кристина М.

Достоинства:


Комментарий:
Одно слово,восторг!!!!Это то что я и хотела,настоящий помощник!С маленьким ребенком на руках, с этим пылесососом я помыла помыла без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Тахир С.

Достоинства:


Комментарий:
только распаковал и собрал, ещё не пользовался... хочу добавить к отзыву, помощнику выбрал русский язык, опробовал в деле, отличная вещь, моет полы, сам просится на самоочистку, не пожалел ни разу. Думаю купить ещё один в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосит очень хорошо,функцию мойки пока не пробывали,на вид все качественно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
если ковров с длинным ворсом нет, то больше для уборки ничего и не надо, убирает хорошо, мощность норм. К продавцу правда претензии есть, не доложили дополнительный валик и на связь не выходят... огорчает конечно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Этот пылесос - самый лучший гаджет. Всегда дома чисто, причём очень быстро. долго выбирала, так как до этого был другой фирмы и быстро сломался, заржавел моторчик, так как в щётку попадала вода. Остановилась на этой фирме, так как есть запасные части. надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ангелина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моющий пылесос, не хватает запасной насадки чтобы пока одна сушилась, вторая стояла в пылесосе. Но покупкой довольна, соотношение цена/качество!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владлен Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный, всю квартиру (ок. 70 м^2) можно убрать за 10 минут. Удобство невероятное, честно. Из претензий только то, что отсутствует запасной ролик, указанный в комплектации в карточке товара. В самой поставляемой коробке, именно в комплектации, он не числится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Один раз только попробовала убраться после покупки , пока все понравилось , дальше будет видно
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, за 5 минут пол в комнате убрал. и не надо бегать со шваброй. воды чистой налил, потом грязную слил. Супер
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
наиль а.

Достоинства:


Комментарий:
купили в подарок, пока не распаковали, надеюсь как и первый будет работать на отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
шикарная вещь, нк знаю как мы без него раньше жили, теперь уборка жто удовольствие, деремся с мужем кто будет пылесосить
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощность высокая, убирает хорошо, каких то разводов не оставляет за собой. Пылесосом довольны. Тут указано, что в комплекте должен быть запасной валик, а в инструкции по эксплуатации в комплекте его не указано, по факту его и не оказалось - это минус. Ещё, пылесос довольно тяжёлый
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, ни разу не пожалела, что взяли эту модель. Очень нравится функция самоочистки после уборки, а также нравится то, что его можно разобрать чтобы почистить от волос и пыли. Даже после с виду чистых полов грязная вода реально грязная)) Конечно расстраивает то, что вдоль плинтуса и в углах он не пролезает, приходится вручную протирать, но это все равно быстрее чем сначала пылесосить квартиру, а потом мыть полы, ползать с ведром и тд Думали сначала брать позже еще робот пылесос, но сейчас пока понимаю, что он не нужен. На квартиру 43кв.м с лихвой хватает заряда. Один раз, когда тщательно мыла пол (проходилась по несколько раз в одном месте), пришлось доливать воды. Если делать поддерживающую уборку каждый/через день, то в принципе и одной заливки хватает. Если учитывать, что для самоочистки в баке должна быть в баке вода, все равно остается В общем эмоции от покупки крайне положительные!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно тяжелый,как и написано. Все детали целые, все на месте. Отлично пылесосит и моет. Разобралась за несколько минут, выбрала русский язык. Батарея садится на глазах, на обещанные 25 минут хватает. 2 дня подряд убирала, мусора в баке пипец. Из минусов валик сложно достается( может пока новый). Второе- пару см от плинтуса не захватывает мусор. Ну и под диван далеко не залезешь колба не позволяет. Дальше посмотрим, как себя покажет помощник!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
наиль а.

Достоинства:


Комментарий:
товар получил, в подарок купили, пока не открывали, надеюсь не огорчимся, позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Купили на новоселье, полы моет хорошо, загрязнения от строительной пыли убирает на ура, заряда хватает на квартиру в 70 м2 при поверхностной уборке. При сильном загрязнении нужно перезаряжать - после строительных работ например, при повседневной уборке думаю заряда хватит за глаза
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Халиуллов Айдар Дамирович

Достоинства:


Комментарий:
пылесос пришёл в срок. отлично справляется со своей задачей. заряда хватает на уборку 3х комн. квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
По первым впечатлениям - просто бомба. Кафель и ламинат отмывает отлично, с визуально чистого кафеля полный бак практически чёрной воды и при этом ползать на коленях не надо
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная «швабра с моточиком» :)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Egor D.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее Работает хорошо все интуитивно можно настроить
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Мариа К.

Достоинства:


Комментарий:
Это первый наш моющий пылесос , пылесос отличный , моет полы без разводов , удобно на каждый день , в режиме в котором моет полы пылесос сам едет ( надо привыкать к этому ) я бы купила бы еще один такой пылесос


Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Core Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR22B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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