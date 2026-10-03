Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0)
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%19 960 руб. 48 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634391
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
18.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
48х31х22
Вес, кг.
8.65
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0)
Не обманывайтесь его легковесной рамой; Strix B650E-I обладает потрясающей производительностью! С разъемом VRM и поддержкой DDR и PCIe 5 он является идеальным партнером для Ryzen 7000, особенно в скрытых сборках малого форм-фактора.
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
18.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Не обманывайтесь его легковесной рамой; Strix B650E-I обладает потрясающей производительностью! С разъемом VRM и поддержкой DDR и PCIe 5 он является идеальным партнером для Ryzen 7000, особенно в скрытых сборках малого форм-фактора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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