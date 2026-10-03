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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
19 960 руб.  48 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634391
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
18.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
48х31х22
Вес, кг.
8.65

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0)

Не обманывайтесь его легковесной рамой; Strix B650E-I обладает потрясающей производительностью! С разъемом VRM и поддержкой DDR и PCIe 5 он является идеальным партнером для Ryzen 7000, особенно в скрытых сборках малого форм-фактора.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (90MB1BI0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
18.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Не обманывайтесь его легковесной рамой; Strix B650E-I обладает потрясающей производительностью! С разъемом VRM и поддержкой DDR и PCIe 5 он является идеальным партнером для Ryzen 7000, особенно в скрытых сборках малого форм-фактора.


Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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