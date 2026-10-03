Картридж EPSON C13T46S500 T46S светло-голубой для SC-P700
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
светло-голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
светло-голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
140
Описание товара Картридж EPSON C13T46S500 T46S светло-голубой для SC-P700
Картридж Epson T46S с пигментными чернилами светло-голубого цвета - это превосходное решение для пользователей, которые активно используют свой принтер Epson для печати документов. Используется для струйной печати в устройствах Epson SureColor SC-P700.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
светло-голубой
Страна производитель
Китай
Картридж Epson T46S с пигментными чернилами светло-голубого цвета - это превосходное решение для пользователей, которые активно используют свой принтер Epson для печати документов. Используется для струйной печати в устройствах Epson SureColor SC-P700.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж EPSON C13T46S500 T46S светло-голубой для SC-P700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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