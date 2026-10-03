Картридж EPSON C13T04C140 T04C черный для WF-C8190DW/WF-C8690DWF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для WorkForce Pro WF-C8190DW, WorkForce Pro WF-C8690 DWF
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634197
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для WorkForce Pro WF-C8190DW, WorkForce Pro WF-C8690 DWF
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
100
Описание товара Картридж EPSON C13T04C140 T04C черный для WF-C8190DW/WF-C8690DWF
Картридж оригинальный черный Black 2.9K для WorkForce WF-C8190DW WF-C8190, WF-C8690 DWF.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для WorkForce Pro WF-C8190DW, WorkForce Pro WF-C8690 DWF
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2900
Страна производитель
Китай
Картридж оригинальный черный Black 2.9K для WorkForce WF-C8190DW WF-C8190, WF-C8690 DWF.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж EPSON C13T04C140 T04C черный для WF-C8190DW/WF-C8690DWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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