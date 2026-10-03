Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100 512GB (HS-SSD-E100/512G bulk)
512 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G] с присоединением к интерфейсу SATA III соответствует форм-фактору 2.5” и может быть установлен как в системном блоке ПК, так и в ноутбуке. Разработанный на основе чипов флеш-памяти со структурой TLC 3D NAND накопитель показывает высокие значения скорости как чтения (до 550 МБайт/сек), так и записи (порядка 480 МБайт/сек) данных. Такие возможности устройства долговременной памяти емкостью 512 ГБ делают его подходящим для производительной и быстрой сборки. SSD позволит уменьшить время загрузки ОС и всего софта, запускаемого на компьютере. Низкое потребление энергии твердотельного накопителя Hikvision E100 [HS-SSD-E100/512G], составляющее порядка 1.65 Вт, является наиболее зримым преимуществом при установке в ноутбук. Этот компонент способствует повышению автономности ноутбука, который сможет работать от АКБ дольше. Благодаря поддерживаемой накопителем команде TRIM периодически происходит очистка ячеек памяти с неиспользуемыми данными.
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