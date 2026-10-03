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Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G)

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Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) - фото 1
Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) - фото 1
  • Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633965
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
34х23х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G)

Внешний SSD Hikvision T200N способен стать надежной заменой обычной флешки, который станет вашим неизменным спутником в любой ситуации. Габариты представленной модели достаточно скромные - 113x41x10 мм (длина, ширина и толщина соответственно), в результате чего ей найдется место в любой сумке или рюкзаке. В комплектацию диска, чей вес не превышает 75 г, входят два кабеля: USB Type C - USB Type C и USB Type-C - USB Type-A. Устройство облачено в корпус из алюминия, способного обеспечить ему защиту от ударов и различных механических повреждений. Внешний SSD Hikvision T200N получил передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, благодаря которому обмен данными между ним и другим устройством, к которому он подключен, займет минимум времени. Показатель максимальной скорости чтения (сжатые данные) соответствует 450 Мбайт/сек.

Отзывы о товаре Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Описание
Внешний SSD Hikvision T200N способен стать надежной заменой обычной флешки, который станет вашим неизменным спутником в любой ситуации. Габариты представленной модели достаточно скромные - 113x41x10 мм (длина, ширина и толщина соответственно), в результате чего ей найдется место в любой сумке или рюкзаке. В комплектацию диска, чей вес не превышает 75 г, входят два кабеля: USB Type C - USB Type C и USB Type-C - USB Type-A. Устройство облачено в корпус из алюминия, способного обеспечить ему защиту от ударов и различных механических повреждений. Внешний SSD Hikvision T200N получил передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, благодаря которому обмен данными между ним и другим устройством, к которому он подключен, займет минимум времени. Показатель максимальной скорости чтения (сжатые данные) соответствует 450 Мбайт/сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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