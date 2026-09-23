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Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) купить с доставкой в Москве
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Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A)

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Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото 2
Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото 1
  • Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото 2
  • Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633608
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A)

Этот кабель длиной 2 метра с магнитным разъёмом MagSafe 3 легко подключается к разъёму питания MacBook Pro. В сочетании с совместимым адаптером питания USBC он позволяет удобно заряжать MacBook Pro от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой зарядки. Кабель примагничивается достаточно крепко и не отсоединяется, когда его случайно задевают. Но если вдруг ктото зацепится за него, кабель легко выскочит из разъёма и не потянет ваш MacBook Pro за собой. Во время зарядки светодиодный индикатор горит оранжевым светом, а после её завершения становится зелёным. Он сделан из плетёного текстиля, поэтому отличается долгим сроком службы.

Отзывы о товаре Кабель APPLE USB-C to Magsafe 3 Cable (2 m) (MLYV3ZM/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Этот кабель длиной 2 метра с магнитным разъёмом MagSafe 3 легко подключается к разъёму питания MacBook Pro. В сочетании с совместимым адаптером питания USBC он позволяет удобно заряжать MacBook Pro от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой зарядки. Кабель примагничивается достаточно крепко и не отсоединяется, когда его случайно задевают. Но если вдруг ктото зацепится за него, кабель легко выскочит из разъёма и не потянет ваш MacBook Pro за собой. Во время зарядки светодиодный индикатор горит оранжевым светом, а после её завершения становится зелёным. Он сделан из плетёного текстиля, поэтому отличается долгим сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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