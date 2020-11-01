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Процессор Intel Core i5 4590 1150 BOX

Артикул: 63359
  • Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 1
  • Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 2
  • Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 3
Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 1
Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 2
Процессор Intel Core i5-4590 3300;6M Socket-1150 (BX80646I54590SR1QJ) - фото 3
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63359
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1150
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер4
Максимальная рабочая температура72.72°C
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L21024 Кб
Объем кэша L36144 Кб
Тактовая частота3300 МГц
Техпроцесс22 нм
Тип поставкиBOX
ЯдроHaswell (2013)
Вес, кг0.6
4-ядерный процессор, Socket LGA1150, частота 3300 МГц, объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб, ядро Haswell (2013), техпроцесс 22 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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