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Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)

15 Отзывы
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Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 1
Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 2
Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 1
  • Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 2
  • Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633544
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х2
Вес, г.
105

Описание товара Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)

Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 x2 

Производительность до 2000 МБ/с

Очень портативный, легкий и компактный форм-фактор

Поддержка игровых консолей нового поколения

Поддержка различных операционных систем

Ускоряйтесь вместе с USB 3.2 Gen2 x2

SE880 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2 x2, способный достигать скорости передачи данных в 20 Гбит/с. Это значение в два раза выше, чем у USB 3.2 Gen 2x1, и в 4 раза выше, чем у USB 3.2 Gen 1x1.

*Для оптимальной производительности главное устройство должно поддерживать интерфейс USB 3.2 Gen 2 и драйверы UASP. Фактические значения производительности зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.

Высокая скорость до 2000 МБ/с

SE880 способен достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в 20 раз выше скорости обычных жестких дисков, не превышающей 100 МБ/с. Это дает возможность выполнять трудоемкие задания прямо на SE880, будь то аудио/видео монтаж или другие задания.

*Результат внутренних испытаний на основе сравнения с внешними жесткими дисками ADATA. ПК, которые использовались в ходе испытаний, поддерживают USB 3.2 Gen 2 и оснащены драйвером UASP. Фактические значения скорости зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.

Создан для мобильности

Компактный и легкий SE880 легко помещается на ладони или в сумочке, обеспечивая непревзойденное удобство переноски. 

Ваша игротека

SE880 поддерживает многие новейшие игровые консоли, идеально подходит для хранения всех ваших игр и не занимает много физического пространства. 

*Перед подключением к игровой консоли может потребоваться переформатирование.

Расширение памяти iPhone 15

SE880 имеет разъем type-C для подключения смартфонов серии iPhone 15, поэтому ограничения по емкости вам больше не страшны. Подключение обеспечит вам мгновенное сохранение, быстрое резервное копирование и передачу файлов независимо от местоположения и ограничений сети.

Совместимость и простота использования

Вам не придется переживать о совместимости, независимо от используемой операционной системы: Android, macOS, Windows и т.д. Просто подключите устройство через порт Type-C и вперед! 

*Программно-аппаратное обеспечение мобильных устройств должно быть совместимо с внешними твердотельными накопителями для использования функций резервирования и передачи данных OTG.



Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
SSD ОГОНЬ ! :))) эмоции после покупки невозможно передать. Лично для меня незаменимая вещ. В ноуте который покупал для работы своей памяти всего 256 ГБ, из которых 130 ГБ занимает система и ещё немного нужных для работы приложений. А про фото и видео для работы можно было забыть, пользовался облачными дисками, но там где я бываю интернет не всегда есть! Поэтому SSD размером с зарядный блок от Айфона - это ЧУДО!!! Смотрите видео - сами всё поймёте.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший накопитель, работает быстро, подключился без проблем. Внешний вид стильный, это приятно. Объем памяти большой, все поместится!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде быстрый, судя по надписям ))\nпри копировании из телефона, в конце процесса выдал ошибку.\nдля меня оказалось мало 1тб
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, быстрый. 2 типа кабелей в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, компактный и работает. Прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится, записывает быстро, лёгкий, компактный. Приложение не запускается на телефоне, говорит нет разрешений, хотя все разрешения предоставлены (android 14).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.\n\nБрал для подключения к роутеру, т.к. старая usb флэшка лагала. Не стал связываться с механическими дисками из-за уровня шума.\n\nИз коробки идет файловая система exFAT. Подключал к роутеру, айфону и window ПК - определяется везде без ошибок.\n\nСкорость копирования при подключении по проводу достигает 1 гигабайт в секунду.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, все ожидания оправдались. Быстрый не греется. Полностью подходит для хранения контента.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь.\nПокупали для съемки для телефона.\nЦена привлекла.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск очень маленький и легкий, думала, что он пластиковый и хлипкий, но это алюминий, отличное качество. Скорость с макбуком только до 1000 мб/с из-за интерфейса. Если перекачивать тысячи маленьких файлов, процесс будет долгим (хотя показал 40 минут, по факту 15 тыс файлов за 15 минут перегнал), большие архивы и фильмы перекачивает за секунды. Нагрев умеренный, но он есть. Ну и главное, на ssd дисках не храним фотки, памятные видео и документы в единичном экземпляре, все это должно хранится на жестких дисках, ssd нужен для быстрого перекидывания данных, в качестве расширения памяти вашего компьютера и бекапа данных с быстрым доступом, в том числе в поездках.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, цвет space grey , в габаритах гораздо меньше, хоть и потолще, чем ssd sandisk extreme pro, и в скорости не уступает
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже третий накопитель этой модели в моих руках. Очень компактный, довольно быстрый, с полным комплектом качественных кабелей. Нагрев умеренный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен диском,компактный,очень быстрый,в комплекте два кабеля для подключения к usb-c и usb, при подключении к айфону открывается мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Воротников Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Скорость записи супер! Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 x2 

Производительность до 2000 МБ/с

Очень портативный, легкий и компактный форм-фактор

Поддержка игровых консолей нового поколения

Поддержка различных операционных систем

Ускоряйтесь вместе с USB 3.2 Gen2 x2

SE880 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2 x2, способный достигать скорости передачи данных в 20 Гбит/с. Это значение в два раза выше, чем у USB 3.2 Gen 2x1, и в 4 раза выше, чем у USB 3.2 Gen 1x1.

*Для оптимальной производительности главное устройство должно поддерживать интерфейс USB 3.2 Gen 2 и драйверы UASP. Фактические значения производительности зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.

Высокая скорость до 2000 МБ/с

SE880 способен достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в 20 раз выше скорости обычных жестких дисков, не превышающей 100 МБ/с. Это дает возможность выполнять трудоемкие задания прямо на SE880, будь то аудио/видео монтаж или другие задания.

*Результат внутренних испытаний на основе сравнения с внешними жесткими дисками ADATA. ПК, которые использовались в ходе испытаний, поддерживают USB 3.2 Gen 2 и оснащены драйвером UASP. Фактические значения скорости зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.

Создан для мобильности

Компактный и легкий SE880 легко помещается на ладони или в сумочке, обеспечивая непревзойденное удобство переноски. 

Ваша игротека

SE880 поддерживает многие новейшие игровые консоли, идеально подходит для хранения всех ваших игр и не занимает много физического пространства. 

*Перед подключением к игровой консоли может потребоваться переформатирование.

Расширение памяти iPhone 15

SE880 имеет разъем type-C для подключения смартфонов серии iPhone 15, поэтому ограничения по емкости вам больше не страшны. Подключение обеспечит вам мгновенное сохранение, быстрое резервное копирование и передачу файлов независимо от местоположения и ограничений сети.

Совместимость и простота использования

Вам не придется переживать о совместимости, независимо от используемой операционной системы: Android, macOS, Windows и т.д. Просто подключите устройство через порт Type-C и вперед! 

*Программно-аппаратное обеспечение мобильных устройств должно быть совместимо с внешними твердотельными накопителями для использования функций резервирования и передачи данных OTG.



Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
SSD ОГОНЬ ! :))) эмоции после покупки невозможно передать. Лично для меня незаменимая вещ. В ноуте который покупал для работы своей памяти всего 256 ГБ, из которых 130 ГБ занимает система и ещё немного нужных для работы приложений. А про фото и видео для работы можно было забыть, пользовался облачными дисками, но там где я бываю интернет не всегда есть! Поэтому SSD размером с зарядный блок от Айфона - это ЧУДО!!! Смотрите видео - сами всё поймёте.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший накопитель, работает быстро, подключился без проблем. Внешний вид стильный, это приятно. Объем памяти большой, все поместится!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде быстрый, судя по надписям ))\nпри копировании из телефона, в конце процесса выдал ошибку.\nдля меня оказалось мало 1тб
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, быстрый. 2 типа кабелей в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, компактный и работает. Прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Анастасия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится, записывает быстро, лёгкий, компактный. Приложение не запускается на телефоне, говорит нет разрешений, хотя все разрешения предоставлены (android 14).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.\n\nБрал для подключения к роутеру, т.к. старая usb флэшка лагала. Не стал связываться с механическими дисками из-за уровня шума.\n\nИз коробки идет файловая система exFAT. Подключал к роутеру, айфону и window ПК - определяется везде без ошибок.\n\nСкорость копирования при подключении по проводу достигает 1 гигабайт в секунду.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, все ожидания оправдались. Быстрый не греется. Полностью подходит для хранения контента.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь.\nПокупали для съемки для телефона.\nЦена привлекла.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск очень маленький и легкий, думала, что он пластиковый и хлипкий, но это алюминий, отличное качество. Скорость с макбуком только до 1000 мб/с из-за интерфейса. Если перекачивать тысячи маленьких файлов, процесс будет долгим (хотя показал 40 минут, по факту 15 тыс файлов за 15 минут перегнал), большие архивы и фильмы перекачивает за секунды. Нагрев умеренный, но он есть. Ну и главное, на ssd дисках не храним фотки, памятные видео и документы в единичном экземпляре, все это должно хранится на жестких дисках, ssd нужен для быстрого перекидывания данных, в качестве расширения памяти вашего компьютера и бекапа данных с быстрым доступом, в том числе в поездках.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, цвет space grey , в габаритах гораздо меньше, хоть и потолще, чем ssd sandisk extreme pro, и в скорости не уступает
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже третий накопитель этой модели в моих руках. Очень компактный, довольно быстрый, с полным комплектом качественных кабелей. Нагрев умеренный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен диском,компактный,очень быстрый,в комплекте два кабеля для подключения к usb-c и usb, при подключении к айфону открывается мгновенно.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Воротников Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Скорость записи супер! Рекомендую!


Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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