Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)
Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 x2
Производительность до 2000 МБ/с
Очень портативный, легкий и компактный форм-фактор
Поддержка игровых консолей нового поколения
Поддержка различных операционных систем
Ускоряйтесь вместе с USB 3.2 Gen2 x2
SE880 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2 x2, способный достигать скорости передачи данных в 20 Гбит/с. Это значение в два раза выше, чем у USB 3.2 Gen 2x1, и в 4 раза выше, чем у USB 3.2 Gen 1x1.
*Для оптимальной производительности главное устройство должно поддерживать интерфейс USB 3.2 Gen 2 и драйверы UASP. Фактические значения производительности зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.
Высокая скорость до 2000 МБ/с
SE880 способен достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в 20 раз выше скорости обычных жестких дисков, не превышающей 100 МБ/с. Это дает возможность выполнять трудоемкие задания прямо на SE880, будь то аудио/видео монтаж или другие задания.
*Результат внутренних испытаний на основе сравнения с внешними жесткими дисками ADATA. ПК, которые использовались в ходе испытаний, поддерживают USB 3.2 Gen 2 и оснащены драйвером UASP. Фактические значения скорости зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.
Создан для мобильности
Компактный и легкий SE880 легко помещается на ладони или в сумочке, обеспечивая непревзойденное удобство переноски.
Ваша игротека
SE880 поддерживает многие новейшие игровые консоли, идеально подходит для хранения всех ваших игр и не занимает много физического пространства.
*Перед подключением к игровой консоли может потребоваться переформатирование.
Расширение памяти iPhone 15
SE880 имеет разъем type-C для подключения смартфонов серии iPhone 15, поэтому ограничения по емкости вам больше не страшны. Подключение обеспечит вам мгновенное сохранение, быстрое резервное копирование и передачу файлов независимо от местоположения и ограничений сети.
Совместимость и простота использования
Вам не придется переживать о совместимости, независимо от используемой операционной системы: Android, macOS, Windows и т.д. Просто подключите устройство через порт Type-C и вперед!
*Программно-аппаратное обеспечение мобильных устройств должно быть совместимо с внешними твердотельными накопителями для использования функций резервирования и передачи данных OTG.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 x2
Производительность до 2000 МБ/с
Очень портативный, легкий и компактный форм-фактор
Поддержка игровых консолей нового поколения
Поддержка различных операционных систем
Ускоряйтесь вместе с USB 3.2 Gen2 x2
SE880 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2 x2, способный достигать скорости передачи данных в 20 Гбит/с. Это значение в два раза выше, чем у USB 3.2 Gen 2x1, и в 4 раза выше, чем у USB 3.2 Gen 1x1.
*Для оптимальной производительности главное устройство должно поддерживать интерфейс USB 3.2 Gen 2 и драйверы UASP. Фактические значения производительности зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.
Высокая скорость до 2000 МБ/с
SE880 способен достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в 20 раз выше скорости обычных жестких дисков, не превышающей 100 МБ/с. Это дает возможность выполнять трудоемкие задания прямо на SE880, будь то аудио/видео монтаж или другие задания.
*Результат внутренних испытаний на основе сравнения с внешними жесткими дисками ADATA. ПК, которые использовались в ходе испытаний, поддерживают USB 3.2 Gen 2 и оснащены драйвером UASP. Фактические значения скорости зависят от аппаратного обеспечения главного устройства и конфигураций программного обеспечения.
Создан для мобильности
Компактный и легкий SE880 легко помещается на ладони или в сумочке, обеспечивая непревзойденное удобство переноски.
Ваша игротека
SE880 поддерживает многие новейшие игровые консоли, идеально подходит для хранения всех ваших игр и не занимает много физического пространства.
*Перед подключением к игровой консоли может потребоваться переформатирование.
Расширение памяти iPhone 15
SE880 имеет разъем type-C для подключения смартфонов серии iPhone 15, поэтому ограничения по емкости вам больше не страшны. Подключение обеспечит вам мгновенное сохранение, быстрое резервное копирование и передачу файлов независимо от местоположения и ограничений сети.
Совместимость и простота использования
Вам не придется переживать о совместимости, независимо от используемой операционной системы: Android, macOS, Windows и т.д. Просто подключите устройство через порт Type-C и вперед!
*Программно-аппаратное обеспечение мобильных устройств должно быть совместимо с внешними твердотельными накопителями для использования функций резервирования и передачи данных OTG.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
SSD ОГОНЬ ! :))) эмоции после покупки невозможно передать. Лично для меня незаменимая вещ. В ноуте который покупал для работы своей памяти всего 256 ГБ, из которых 130 ГБ занимает система и ещё немного нужных для работы приложений. А про фото и видео для работы можно было забыть, пользовался облачными дисками, но там где я бываю интернет не всегда есть! Поэтому SSD размером с зарядный блок от Айфона - это ЧУДО!!! Смотрите видео - сами всё поймёте.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший накопитель, работает быстро, подключился без проблем. Внешний вид стильный, это приятно. Объем памяти большой, все поместится!
Достоинства:
Комментарий:
вроде быстрый, судя по надписям ))\nпри копировании из телефона, в конце процесса выдал ошибку.\nдля меня оказалось мало 1тб
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, быстрый. 2 типа кабелей в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, компактный и работает. Прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится, записывает быстро, лёгкий, компактный. Приложение не запускается на телефоне, говорит нет разрешений, хотя все разрешения предоставлены (android 14).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.\n\nБрал для подключения к роутеру, т.к. старая usb флэшка лагала. Не стал связываться с механическими дисками из-за уровня шума.\n\nИз коробки идет файловая система exFAT. Подключал к роутеру, айфону и window ПК - определяется везде без ошибок.\n\nСкорость копирования при подключении по проводу достигает 1 гигабайт в секунду.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все ожидания оправдались. Быстрый не греется. Полностью подходит для хранения контента.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь.\nПокупали для съемки для телефона.\nЦена привлекла.
Достоинства:
Комментарий:
Диск очень маленький и легкий, думала, что он пластиковый и хлипкий, но это алюминий, отличное качество. Скорость с макбуком только до 1000 мб/с из-за интерфейса. Если перекачивать тысячи маленьких файлов, процесс будет долгим (хотя показал 40 минут, по факту 15 тыс файлов за 15 минут перегнал), большие архивы и фильмы перекачивает за секунды. Нагрев умеренный, но он есть. Ну и главное, на ssd дисках не храним фотки, памятные видео и документы в единичном экземпляре, все это должно хранится на жестких дисках, ssd нужен для быстрого перекидывания данных, в качестве расширения памяти вашего компьютера и бекапа данных с быстрым доступом, в том числе в поездках.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, цвет space grey , в габаритах гораздо меньше, хоть и потолще, чем ssd sandisk extreme pro, и в скорости не уступает
Достоинства:
Комментарий:
Это уже третий накопитель этой модели в моих руках. Очень компактный, довольно быстрый, с полным комплектом качественных кабелей. Нагрев умеренный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен диском,компактный,очень быстрый,в комплекте два кабеля для подключения к usb-c и usb, при подключении к айфону открывается мгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Скорость записи супер! Рекомендую!
Отзывы о товаре Внешний SSD A-Data AELI-SE880 1TB (AELI-SE880-1TCGY)
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
SSD ОГОНЬ ! :))) эмоции после покупки невозможно передать. Лично для меня незаменимая вещ. В ноуте который покупал для работы своей памяти всего 256 ГБ, из которых 130 ГБ занимает система и ещё немного нужных для работы приложений. А про фото и видео для работы можно было забыть, пользовался облачными дисками, но там где я бываю интернет не всегда есть! Поэтому SSD размером с зарядный блок от Айфона - это ЧУДО!!! Смотрите видео - сами всё поймёте.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший накопитель, работает быстро, подключился без проблем. Внешний вид стильный, это приятно. Объем памяти большой, все поместится!
Достоинства:
Комментарий:
вроде быстрый, судя по надписям ))\nпри копировании из телефона, в конце процесса выдал ошибку.\nдля меня оказалось мало 1тб
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, быстрый. 2 типа кабелей в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, компактный и работает. Прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится, записывает быстро, лёгкий, компактный. Приложение не запускается на телефоне, говорит нет разрешений, хотя все разрешения предоставлены (android 14).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует ожиданиям.\n\nБрал для подключения к роутеру, т.к. старая usb флэшка лагала. Не стал связываться с механическими дисками из-за уровня шума.\n\nИз коробки идет файловая система exFAT. Подключал к роутеру, айфону и window ПК - определяется везде без ошибок.\n\nСкорость копирования при подключении по проводу достигает 1 гигабайт в секунду.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, все ожидания оправдались. Быстрый не греется. Полностью подходит для хранения контента.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь.\nПокупали для съемки для телефона.\nЦена привлекла.
Достоинства:
Комментарий:
Диск очень маленький и легкий, думала, что он пластиковый и хлипкий, но это алюминий, отличное качество. Скорость с макбуком только до 1000 мб/с из-за интерфейса. Если перекачивать тысячи маленьких файлов, процесс будет долгим (хотя показал 40 минут, по факту 15 тыс файлов за 15 минут перегнал), большие архивы и фильмы перекачивает за секунды. Нагрев умеренный, но он есть. Ну и главное, на ssd дисках не храним фотки, памятные видео и документы в единичном экземпляре, все это должно хранится на жестких дисках, ssd нужен для быстрого перекидывания данных, в качестве расширения памяти вашего компьютера и бекапа данных с быстрым доступом, в том числе в поездках.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, цвет space grey , в габаритах гораздо меньше, хоть и потолще, чем ssd sandisk extreme pro, и в скорости не уступает
Достоинства:
Комментарий:
Это уже третий накопитель этой модели в моих руках. Очень компактный, довольно быстрый, с полным комплектом качественных кабелей. Нагрев умеренный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен диском,компактный,очень быстрый,в комплекте два кабеля для подключения к usb-c и usb, при подключении к айфону открывается мгновенно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd. Скорость записи супер! Рекомендую!