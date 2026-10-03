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Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)

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Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 1
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 2
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 3
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 4
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 5
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 6
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 7
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 8
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 7
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 8
  • Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 670 руб. 
Начислим 379 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633531
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)
23 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)

Внешний HDD Apacer AC236 поможет сохранить самые яркие моменты жизни в виде фотографий и видеороликов. Диск выполнен в форм-факторе 2.5, что делает его компактным и мобильным. Поэтому вы всегда сможете носить его с собой. Для подключения к компьютерной технике HDD использует разъем USB 3.2 Gen1 Type-A, обратно совместимый с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Этот интерфейс обеспечивает высокую скорость передачи. Диск Apacer AC236 прошел тестирование на 10000 рабочих циклов. Устройство гарантирует высокое качество USB-разъема даже при постоянной синхронизации HDD с другими устройствами, стабильный обмен данными. Срок службы модели продлевает интеллектуальное управление энергией диска. Благодаря этому HDD переходит в энергосберегающий режим при прекращении передачи данных более 10 минут.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Apacer AC236 поможет сохранить самые яркие моменты жизни в виде фотографий и видеороликов. Диск выполнен в форм-факторе 2.5, что делает его компактным и мобильным. Поэтому вы всегда сможете носить его с собой. Для подключения к компьютерной технике HDD использует разъем USB 3.2 Gen1 Type-A, обратно совместимый с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Этот интерфейс обеспечивает высокую скорость передачи. Диск Apacer AC236 прошел тестирование на 10000 рабочих циклов. Устройство гарантирует высокое качество USB-разъема даже при постоянной синхронизации HDD с другими устройствами, стабильный обмен данными. Срок службы модели продлевает интеллектуальное управление энергией диска. Благодаря этому HDD переходит в энергосберегающий режим при прекращении передачи данных более 10 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1) - стоимость товара 23670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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