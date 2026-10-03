Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Apacer AC236 2TB Black (AP2TBAC236B-1)
Внешний HDD Apacer AC236 поможет сохранить самые яркие моменты жизни в виде фотографий и видеороликов. Диск выполнен в форм-факторе 2.5, что делает его компактным и мобильным. Поэтому вы всегда сможете носить его с собой. Для подключения к компьютерной технике HDD использует разъем USB 3.2 Gen1 Type-A, обратно совместимый с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Этот интерфейс обеспечивает высокую скорость передачи. Диск Apacer AC236 прошел тестирование на 10000 рабочих циклов. Устройство гарантирует высокое качество USB-разъема даже при постоянной синхронизации HDD с другими устройствами, стабильный обмен данными. Срок службы модели продлевает интеллектуальное управление энергией диска. Благодаря этому HDD переходит в энергосберегающий режим при прекращении передачи данных более 10 минут.
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