Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)
NVIDIA CMP 170 HX OEM (900-11001-0108-000) - специализированная видеокарта без видеовыходов, созданная под круглосуточный майнинг и вычисления, а не под игры или рабочие станции. Внутри стоит чип GA100 (Ampere) с 4480 CUDA-ядер и 8 ГБ HBM2e по 4096-битной шине, так что карта чувствует себя лучше всего в задачах, где важно много параллельных операций и большая пропускная способность памяти.
Что умеет карта в реальных задачах
- В майнинге CMP 170 HX показывает до 160-165 MH/s на Ethash-подобных алгоритмах при энергопотреблении около 250 Вт, а на IronFish, Ergo и Ravencoin держит стабильный хешрейт при 180-200 Вт в ферме.
- В GPU-ферме её обычно ставят в стойку: одна карта закрывает "тяжёлый" алгоритм, другая - резерв, поэтому владельцы ценят не столько FPS, сколько предсказуемую доходность и работу без простоев неделями.
Архитектура и память
- Чип GA100 выполнен по 7-нм техпроцессу, у него 4480 шейдерных блоков, 8 МБ кеша L2 и теоретическая производительность до 12,5 TFLOPS FP32 - это уровень дата-центрового ускорителя, урезанного под майнинг.
- 8 ГБ HBM2e распаяны на той же подложке, что и GPU, работают по 4096-битной шине с пропускной способностью порядка 1,5 ТБ/с, поэтому карта почти не "упирается" в память даже на сложных алгоритмах.
Энергопотребление и охлаждение
- Паспортный TDP CMP 170 HX - 250 Вт, производители и тесты рекомендуют ставить её с блоком питания от 600 Вт и двумя 8-pin коннекторами, особенно если в системе несколько карт.
- В отличие от игровых моделей, здесь обычно стоит "серверный" радиатор под пассивный или туннельный обдув: карта раскрывается именно в корпусах с мощным фронт-ту-бэк потоком воздуха или в стойках майнинг-ферм.
Конструкция и подключение
- CMP-линейка лишена видеовыходов: у 170 HX нет HDMI или DisplayPort вовсе, карта не умеет выводить картинку на монитор и управляется как вычислительный ускоритель через PCI-Express.
- Интерфейс подключения - PCI-Express, в большинстве тестов карта работает через линию x4 поколения 4.0: для майнинга этого достаточно, потому что через шину идёт только служебный трафик и загрузка DAG.
Важные ограничения перед покупкой
- CMP 170 HX не подойдёт как "универсальная" видеокарта: на неё нельзя повесить монитор, запустить игры или профессиональные графические пакеты - это чистый майнер/вычислитель.
- Покупать её имеет смысл, только если ферма уже построена под серверные карты: нужен корпус с хорошей вентиляцией, стабильное питание, доступ к актуальным майнинг-пулу и прошивкам, иначе вложение не окупится.
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Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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NVIDIA CMP 170 HX OEM (900-11001-0108-000) - специализированная видеокарта без видеовыходов, созданная под круглосуточный майнинг и вычисления, а не под игры или рабочие станции. Внутри стоит чип GA100 (Ampere) с 4480 CUDA-ядер и 8 ГБ HBM2e по 4096-битной шине, так что карта чувствует себя лучше всего в задачах, где важно много параллельных операций и большая пропускная способность памяти.
Что умеет карта в реальных задачах
- В майнинге CMP 170 HX показывает до 160-165 MH/s на Ethash-подобных алгоритмах при энергопотреблении около 250 Вт, а на IronFish, Ergo и Ravencoin держит стабильный хешрейт при 180-200 Вт в ферме.
- В GPU-ферме её обычно ставят в стойку: одна карта закрывает "тяжёлый" алгоритм, другая - резерв, поэтому владельцы ценят не столько FPS, сколько предсказуемую доходность и работу без простоев неделями.
Архитектура и память
- Чип GA100 выполнен по 7-нм техпроцессу, у него 4480 шейдерных блоков, 8 МБ кеша L2 и теоретическая производительность до 12,5 TFLOPS FP32 - это уровень дата-центрового ускорителя, урезанного под майнинг.
- 8 ГБ HBM2e распаяны на той же подложке, что и GPU, работают по 4096-битной шине с пропускной способностью порядка 1,5 ТБ/с, поэтому карта почти не "упирается" в память даже на сложных алгоритмах.
Энергопотребление и охлаждение
- Паспортный TDP CMP 170 HX - 250 Вт, производители и тесты рекомендуют ставить её с блоком питания от 600 Вт и двумя 8-pin коннекторами, особенно если в системе несколько карт.
- В отличие от игровых моделей, здесь обычно стоит "серверный" радиатор под пассивный или туннельный обдув: карта раскрывается именно в корпусах с мощным фронт-ту-бэк потоком воздуха или в стойках майнинг-ферм.
Конструкция и подключение
- CMP-линейка лишена видеовыходов: у 170 HX нет HDMI или DisplayPort вовсе, карта не умеет выводить картинку на монитор и управляется как вычислительный ускоритель через PCI-Express.
- Интерфейс подключения - PCI-Express, в большинстве тестов карта работает через линию x4 поколения 4.0: для майнинга этого достаточно, потому что через шину идёт только служебный трафик и загрузка DAG.
Важные ограничения перед покупкой
- CMP 170 HX не подойдёт как "универсальная" видеокарта: на неё нельзя повесить монитор, запустить игры или профессиональные графические пакеты - это чистый майнер/вычислитель.
- Покупать её имеет смысл, только если ферма уже построена под серверные карты: нужен корпус с хорошей вентиляцией, стабильное питание, доступ к актуальным майнинг-пулу и прошивкам, иначе вложение не окупится.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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