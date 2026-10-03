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Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)

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Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
CMP 170HX
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
HBM2
Частота графического процессора
1140
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
4096 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633194
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
CMP 170HX
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
HBM2
Частота графического процессора
1140
Частота видеопамяти
1458
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
4096 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х39
Вес, кг.
1.71

Описание товара Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)

NVIDIA CMP 170 HX OEM (900-11001-0108-000) - специализированная видеокарта без видеовыходов, созданная под круглосуточный майнинг и вычисления, а не под игры или рабочие станции. Внутри стоит чип GA100 (Ampere) с 4480 CUDA-ядер и 8 ГБ HBM2e по 4096-битной шине, так что карта чувствует себя лучше всего в задачах, где важно много параллельных операций и большая пропускная способность памяти.

Что умеет карта в реальных задачах

  • В майнинге CMP 170 HX показывает до 160-165 MH/s на Ethash-подобных алгоритмах при энергопотреблении около 250 Вт, а на IronFish, Ergo и Ravencoin держит стабильный хешрейт при 180-200 Вт в ферме.
  • В GPU-ферме её обычно ставят в стойку: одна карта закрывает "тяжёлый" алгоритм, другая - резерв, поэтому владельцы ценят не столько FPS, сколько предсказуемую доходность и работу без простоев неделями.

Архитектура и память

  • Чип GA100 выполнен по 7-нм техпроцессу, у него 4480 шейдерных блоков, 8 МБ кеша L2 и теоретическая производительность до 12,5 TFLOPS FP32 - это уровень дата-центрового ускорителя, урезанного под майнинг.
  • 8 ГБ HBM2e распаяны на той же подложке, что и GPU, работают по 4096-битной шине с пропускной способностью порядка 1,5 ТБ/с, поэтому карта почти не "упирается" в память даже на сложных алгоритмах.

Энергопотребление и охлаждение

  • Паспортный TDP CMP 170 HX - 250 Вт, производители и тесты рекомендуют ставить её с блоком питания от 600 Вт и двумя 8-pin коннекторами, особенно если в системе несколько карт.
  • В отличие от игровых моделей, здесь обычно стоит "серверный" радиатор под пассивный или туннельный обдув: карта раскрывается именно в корпусах с мощным фронт-ту-бэк потоком воздуха или в стойках майнинг-ферм.

Конструкция и подключение

  • CMP-линейка лишена видеовыходов: у 170 HX нет HDMI или DisplayPort вовсе, карта не умеет выводить картинку на монитор и управляется как вычислительный ускоритель через PCI-Express.
  • Интерфейс подключения - PCI-Express, в большинстве тестов карта работает через линию x4 поколения 4.0: для майнинга этого достаточно, потому что через шину идёт только служебный трафик и загрузка DAG.

Важные ограничения перед покупкой

  • CMP 170 HX не подойдёт как "универсальная" видеокарта: на неё нельзя повесить монитор, запустить игры или профессиональные графические пакеты - это чистый майнер/вычислитель.
  • Покупать её имеет смысл, только если ферма уже построена под серверные карты: нужен корпус с хорошей вентиляцией, стабильное питание, доступ к актуальным майнинг-пулу и прошивкам, иначе вложение не окупится.



Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000)




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
CMP 170HX
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
HBM2
Частота графического процессора
1140
Частота видеопамяти
1458
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
4096 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Развернуть
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA CMP 170 HX OEM (900-11001-0108-000) - специализированная видеокарта без видеовыходов, созданная под круглосуточный майнинг и вычисления, а не под игры или рабочие станции. Внутри стоит чип GA100 (Ampere) с 4480 CUDA-ядер и 8 ГБ HBM2e по 4096-битной шине, так что карта чувствует себя лучше всего в задачах, где важно много параллельных операций и большая пропускная способность памяти.

Что умеет карта в реальных задачах

  • В майнинге CMP 170 HX показывает до 160-165 MH/s на Ethash-подобных алгоритмах при энергопотреблении около 250 Вт, а на IronFish, Ergo и Ravencoin держит стабильный хешрейт при 180-200 Вт в ферме.
  • В GPU-ферме её обычно ставят в стойку: одна карта закрывает "тяжёлый" алгоритм, другая - резерв, поэтому владельцы ценят не столько FPS, сколько предсказуемую доходность и работу без простоев неделями.

Архитектура и память

  • Чип GA100 выполнен по 7-нм техпроцессу, у него 4480 шейдерных блоков, 8 МБ кеша L2 и теоретическая производительность до 12,5 TFLOPS FP32 - это уровень дата-центрового ускорителя, урезанного под майнинг.
  • 8 ГБ HBM2e распаяны на той же подложке, что и GPU, работают по 4096-битной шине с пропускной способностью порядка 1,5 ТБ/с, поэтому карта почти не "упирается" в память даже на сложных алгоритмах.

Энергопотребление и охлаждение

  • Паспортный TDP CMP 170 HX - 250 Вт, производители и тесты рекомендуют ставить её с блоком питания от 600 Вт и двумя 8-pin коннекторами, особенно если в системе несколько карт.
  • В отличие от игровых моделей, здесь обычно стоит "серверный" радиатор под пассивный или туннельный обдув: карта раскрывается именно в корпусах с мощным фронт-ту-бэк потоком воздуха или в стойках майнинг-ферм.

Конструкция и подключение

  • CMP-линейка лишена видеовыходов: у 170 HX нет HDMI или DisplayPort вовсе, карта не умеет выводить картинку на монитор и управляется как вычислительный ускоритель через PCI-Express.
  • Интерфейс подключения - PCI-Express, в большинстве тестов карта работает через линию x4 поколения 4.0: для майнинга этого достаточно, потому что через шину идёт только служебный трафик и загрузка DAG.

Важные ограничения перед покупкой

  • CMP 170 HX не подойдёт как "универсальная" видеокарта: на неё нельзя повесить монитор, запустить игры или профессиональные графические пакеты - это чистый майнер/вычислитель.
  • Покупать её имеет смысл, только если ферма уже построена под серверные карты: нужен корпус с хорошей вентиляцией, стабильное питание, доступ к актуальным майнинг-пулу и прошивкам, иначе вложение не окупится.


Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Видеокарта Nvidia CMP170 HX OEM (900-11001-0108-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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