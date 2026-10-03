Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold
Компактный и удобный телефон BQ 2455 Boom Quattro сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4 дюйм., удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и емким аккумулятором на 2700 мАч. Кроме того, телефон имеет 4 слота для SIM-карт, а также функцию FM-приемника.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X240 Black
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X718 Black
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X280 Black
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X600 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X700 Red
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X680 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X800 Black
Компактный и удобный телефон BQ 2455 Boom Quattro сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4 дюйм., удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и емким аккумулятором на 2700 мАч. Кроме того, телефон имеет 4 слота для SIM-карт, а также функцию FM-приемника.
Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2455 Boom Quattro Gold