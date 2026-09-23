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Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Ray Vaughan - Couldn&#039;t Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748980603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, The Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, Empty Arms, Come On (Pt. III), Look At Little Sister, The Sky Is Crying, Hide Away, Give Me Back My Wig, Boot Hill, Wham!, Close To You, Little Wing, Stang's Swang (Alternate Take)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, The Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, Empty Arms, Come On (Pt. III), Look At Little Sister, The Sky Is Crying, Hide Away, Give Me Back My Wig, Boot Hill, Wham!, Close To You, Little Wing, Stang's Swang (Alternate Take)

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748980603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, The Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, Empty Arms, Come On (Pt. III), Look At Little Sister, The Sky Is Crying, Hide Away, Give Me Back My Wig, Boot Hill, Wham!, Close To You, Little Wing, Stang's Swang (Alternate Take)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, The Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, Empty Arms, Come On (Pt. III), Look At Little Sister, The Sky Is Crying, Hide Away, Give Me Back My Wig, Boot Hill, Wham!, Close To You, Little Wing, Stang's Swang (Alternate Take)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (8713748980603) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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