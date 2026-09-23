Top.Mail.Ru
Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 1
Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 2
Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Shadow Forms
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 1
  • Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 2
  • Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328304571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Shadow Forms
Жанр
Post Rock, Jazz rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Large Array, Tear Kisser, Those Who Know, Transforming, Automat, False Ego, Communication, Crystal System, Agonize Signal, Magick Knives, Shadow Forms

Отзывы о товаре Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Barcode
[5026328304571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Shadow Forms
Жанр
Post Rock, Jazz rock
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Large Array, Tear Kisser, Those Who Know, Transforming, Automat, False Ego, Communication, Crystal System, Agonize Signal, Magick Knives, Shadow Forms
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trees Speak - Shadow Forms (coloured) (5026328304571) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...