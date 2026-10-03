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Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка

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Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 1
Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 2
Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Murray Perahia
Альбом (сингл)
French Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 1
  • Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 2
  • Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632770
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Murray Perahia
Альбом (сингл)
French Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.

Отзывы о товаре Murray Perahia - Bach: The French Suites (0028948639755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Murray Perahia
Альбом (сингл)
French Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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