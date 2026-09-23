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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка

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OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 3
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 4
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 5
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 6
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 7
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 8
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 9
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632765
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563141946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563141946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Kills
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michael's Legend, Halloween Kills (End Titles)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563141946) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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