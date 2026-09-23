OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563156100) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632764
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563156100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie's Theme Ends, The Cave, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Requiem For Jeremy, Kill The Cop, Corey And Michael, Corey's Requiem, The Junk Yard, Where Are You?, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563156100) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie's Theme Ends, The Cave, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Requiem For Jeremy, Kill The Cop, Corey And Michael, Corey's Requiem, The Junk Yard, Where Are You?, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0843563156100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Halloween Ends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie's Theme Ends, The Cave, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Requiem For Jeremy, Kill The Cop, Corey And Michael, Corey's Requiem, The Junk Yard, Where Are You?, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie's Theme Ends, The Cave, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Requiem For Jeremy, Kill The Cop, Corey And Michael, Corey's Requiem, The Junk Yard, Where Are You?, Bye Bye Corey, The Fight, Before Her Eyes, The Procession, Cherry Blossoms, Halloween Ends
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Halloween Ends (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563156100) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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