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Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка

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Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 6
Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Infinity
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Infinity
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Infinity, Miss Nettie B., Growing Pains, Portrait Of Doll, Zip Code



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Infinity
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Infinity, Miss Nettie B., Growing Pains, Portrait Of Doll, Zip Code


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - Infinity (Analogue, Tone Poet) (0602438798384) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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