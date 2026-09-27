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Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка

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Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 1
Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 2
Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 1
  • Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 2
  • Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fun For Me, Tight Sweater, Day For Night, I Cant Help Myself, Circus, Lotus Eaters, On My Horsey, Dominoid, Party Weirdo, Tubeliar, Ho Humm, Butterfly 747, Dirty Monkey, Killa Bunnies, Boo, Where Is The What If The What Is In Whyx, Who Shot The Go Go Dancerx

Отзывы о товаре Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fun For Me, Tight Sweater, Day For Night, I Cant Help Myself, Circus, Lotus Eaters, On My Horsey, Dominoid, Party Weirdo, Tubeliar, Ho Humm, Butterfly 747, Dirty Monkey, Killa Bunnies, Boo, Where Is The What If The What Is In Whyx, Who Shot The Go Go Dancerx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moloko - Do You Like My Tight Sweater? (coloured) (8719262029187) виниловая пластинка - купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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