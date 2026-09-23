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Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка

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Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 1
Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 2
Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 3
Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 4
Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 5
Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Who Is The Senderx
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0656605139715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Who Is The Senderx
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Geese Are Flying Westward, War Machine, How Little, Underneath The Sun, Something Else Ahead, Order Of The Day, Who Is The Senderx, The Freedom To Read, Bring It On Lord, A Page Incomplete, A Frail And Broken One, World Of Life, I Hear You Calling (Studio Reunion)

Отзывы о товаре Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0656605139715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Who Is The Senderx
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Geese Are Flying Westward, War Machine, How Little, Underneath The Sun, Something Else Ahead, Order Of The Day, Who Is The Senderx, The Freedom To Read, Bring It On Lord, A Page Incomplete, A Frail And Broken One, World Of Life, I Hear You Calling (Studio Reunion)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Fay - Who Is The Sender? (0656605139715) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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