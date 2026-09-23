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Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка

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Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка - фото 1
Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light / Part 2 / Home Recordings
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605157016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light / Part 2 / Home Recordings
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: My Eyes Open, Solace Flies In, Long Way From Tipperary, All Must Have A Dream, War Machine, There Is A Valley, Road Of Hope, Jericho Road, City Of Dreams, Time To Wake Up Now, Hello Old Tree, Anthems, Still Some Light, Fill This World With Peace, I Will Remain Here, Diamond Studded Days, God Give Them Rest, Keep Turning The Pages, Your Life Inside, I Thought I Heard Someone, Be At Peace With Yourself, All At Once, Peace On Earth, One Day, Here Beneath The Vail, I Wonder

Отзывы о товаре Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605157016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light / Part 2 / Home Recordings
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: My Eyes Open, Solace Flies In, Long Way From Tipperary, All Must Have A Dream, War Machine, There Is A Valley, Road Of Hope, Jericho Road, City Of Dreams, Time To Wake Up Now, Hello Old Tree, Anthems, Still Some Light, Fill This World With Peace, I Will Remain Here, Diamond Studded Days, God Give Them Rest, Keep Turning The Pages, Your Life Inside, I Thought I Heard Someone, Be At Peace With Yourself, All At Once, Peace On Earth, One Day, Here Beneath The Vail, I Wonder
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Fay - Still Some Light: Part 2 (0656605157016) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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